Bitcoin halter efter guld på trods af svækkelse af dollar: En Bitcoin, guld, USD-analyse

Dollaren bliver ved med at blive hamret.

Efter at have domineret stort set alle valutaer gennem COVID-pandemien, ramte DXY-indekset, som måler styrken af dollaren mod en kurv af større valutaer, et tyveårigt højdepunkt i 4. kvartal sidste år. Siden da har den dog smidt 12,5 % af sin værdi.

Faldet kommer, mens inflationen fortsætter med at aftage, med de seneste CPI-data, der sætter år-til-år inflation på 3 %. Mens kerneinflationen forbliver lidt mere klæbrig, satser markedet ikke desto mindre på, at en af de hurtigste rentestigningscyklusser i nyere historie endelig er ved at være slut.

Hvorfor klarede dollaren sig så godt under pandemien? Dollaren styrkes i tider med usikkerhed, fordi korrelationerne går til en i en krise, mens der er en flugt til sikkerhed, da investorerne skræller tilbage på risikokurven. Og der er ikke noget sikrere aktiv end den globale reservevaluta, så dollaren tager fart i sådanne turbulente perioder. I det næste diagram har jeg plottet dollarens præstation mellem 1972 og 2022 med perioder med recession fremhævet, hvilket viser dens stærke præstation under sådanne tilbagetrækninger.

Selvom de sidste par år ikke kvantificeres som en recession, har det turbulente klima, der er opstået som følge af voldsom inflation og stigende renter (for ikke at nævne en global pandemi én gang i generationen og alt det skræddersyede økonomiske nedfald, der medførte) skabte masseusikkerhed. Dette har igen øget dollarens tiltrækningskraft.

Derudover har det hurtigere renteniveau i USA sammenlignet med mange lande verden over tilskyndet kapital til at strømme ind i dollaren. Men med afkøling af inflationen og markedsvæddemål, nærmer renteforhøjelsescyklussen sig nu sin afslutning, klimaet har ændret sig – og dollaren har trukket sig tilbage som følge heraf.

Hvordan påvirkes andre aktiver af dollaren?

Det hele er relativt ligetil, men hvad betyder det for andre aktiver?

Nå, som nævnt ovenfor er dollaren den globale reservevaluta, hvilket betyder, at den også er livsnerven i det globale finansielle system. På den måde er virkningerne udbredte. Hvis vi ser på det klassiske eksempel på guld, betyder en faldende dollar, at det kræver flere dollars at købe den samme mængde guld (og omvendt). Så vi har en tendens til at se guld stige, når dollaren falder, selvom det måske ikke har noget med guldet i sig selv at gøre.

I det næste diagram har jeg plottet korrelationen mellem dollarindekset og guld i løbet af det sidste år, som viser et stærkt negativt forhold i intervallet -0,8 til -0,9 i store dele af perioden (omend med en nylig svækkelse).

Lad os nu se på Bitcoin, gulds wannabe bedste ven. Nedenfor har jeg tilføjet Bitcoins forhold til dollarindekset til det forrige diagram. Vi ser et lignende mønster, men det er mere tilbøjeligt til anfald af volatilitet og periodiske brud i forholdet. Med Bitcoin langt mere ustabilt som et aktiv end guld, og i betragtning af de talrige krypto-specifikke skandaler (Terra, Celsius, FTX osv.) i det seneste år, er dette ikke overraskende.

Generelt, selvom forholdet måske ikke er så symbiotisk, som det er for guld, er det rimeligt at sige, at der har været noget af en negativ korrelation mellem Bitcoin og dollaren i løbet af det seneste år. Derudover har mønsteret fulgt guldets korrelation.

Indtil denne uge, altså. I slutningen af det foregående diagram har guld og Bitcoins forhold til guld bevæget sig i modsatte retninger. Jeg har zoomet ind på denne tidsramme nedenfor for at vise den mere detaljeret:

Hvorfor sælger Bitcoin ud i dollarsvaghed?

Dette fører os til en interessant konstatering: hvorfor bliver Bitcoin ikke understøttet af denne svagere dollar? Guld er steget 2,4 % i den sidste uge, og drager fordel af dollarens dyk. Til gengæld er Bitcoin faktisk faldet en smule, hvilket går imod trenden.

I sandhed er jeg ikke rigtig sikker på, hvorfor købsaktiviteten er blevet dæmpet. Måske har købere gjort deres del efter XRP-dommen i sidste uge og er tøvende med at hobe sig yderligere ind, mens markedet finder sit fodfæste. Men det er i bedste fald en rystende teori.

Selv ser vi på minearbejdere i det næste diagram, kan vi se, at de aflaster Bitcoin i stedet for at købe, hvilket de har gjort siden starten af måneden. Det ser ud til, at der af en eller anden grund bare ikke er så mange købere derude i den sidste uge sammenlignet med normalt, og salgspresset er ikke blevet suget op af en aftagende dollar.

For at være klar, er dette langt fra alarmerende og en fuldstændig godartet hændelse. Min mavefornemmelse er, at dette simpelthen er et sommerlag, som også har haft en tendens til at se den laveste handelsaktivitet på Bitcoin-markederne tidligere.

Uanset hvad, så er det en interessant lille godbid. Forholdet mellem guld, Bitcoin og dollar er altid fascinerende at spore, da det inkorporerer så meget makro og så mange spændende variabler, så det er værd at holde øje med. Hvis tendensen fortsætter med at afvige, kan en dybere analyse være berettiget. Men for nu føles det OK at antage, at dette kun er købere, der holder en lille sommerferie og en mindre unormalitet.

