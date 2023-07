GBP/USD, EUR/GBP afviger efterhånden som forbrugerinflationen i Storbritannien falder

Den britiske forbruger- og producentinflation faldt i juni, da priserne på de fleste varer trak sig tilbage. Det samlede forbrugerprisindeks (CPI) faldt fra 0,7 % i maj til 0,1 % i juni. Dette fald var stejlere end de anslåede 0,4%.

Inflationen i Storbritannien falder

Faldet blev oversat til en årlig stigning på 7,9 %, det laveste niveau siden 2021. Det var lavere end medianestimatet på 8,2 % og de tidligere 8,7 %.

Kerneforbrugerinflationen, som ekskluderer de flygtige fødevarer og energiprodukter, faldt til 0,2 % (MoM) og 6,9 % (YoY). Faldet var værre end de forventede 0,4 % og 7,1 %.

Disse tal vil give en vis lettelse til Bank of England (BoE), som har været i en kamp mod inflationen i et stykke tid. Det har hævet renten fra nul under pandemien til de nuværende 5,0 %.

Alligevel er landets inflation fortsat over de fleste landes. For eksempel faldt den samlede inflation i USA til 3,0 % i juni. Inflationen i euroområdet er faldet til 5,0 pct. Landets inflation er også væsentligt højere end Bank of Englands mål på 2,0 %.

Producentinflationen er også faldet. Ifølge ONS faldt producentprisindeksets input (PPI) med 2,7 %, mens PPI-produktionen faldt til 0,1 %.

Stærk GBP/USD vækst

EUR/GBP, GBP/USD diagrammer

Officielle britiske inflationstal kom dagen efter, at Kantar offentliggjorde sine dagligvarepriser. Ifølge virksomheden faldt dagligvarepriserne for fjerde måned i træk i juli. Disse priser faldt til 14,9 % i juni fra de tidligere 16,5 %. Det var det største fald siden marts.

Storbritanniens inflationstendenser er faldet sammen med det stærke britiske pund. GBP/USD- parret er steget med mere end 25 % fra det laveste niveau i 2022. På samme måde er EUR/GBP- kursen faldet med over 6 % fra sidste års højdepunkt.

Et stærkere pund har en positiv indvirkning på inflationen, da Storbritannien importerer de fleste af sine varer som råolie og naturgas.

De britiske inflationstal kom omkring to uger før Bank of England (BoE) mødes. De fleste analytikere forventer, at banken vil hæve renten med yderligere 0,25 % til 5,25 %. GBP/USD-prisen faldt med over 70 basispoint til 1,2945 efter de britiske inflationstal.

