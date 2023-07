USD/ZAR: Sydafrikanske rand overlades efterhånden som DXY-indekset falder

USD/ZAR -kursen faldt til det laveste niveau siden 5. april, da det sydafrikanske rand-comeback fortsatte. Parret faldt til under 18, ~10 % under det højeste niveau i år. På samme måde er EUR/ZAR og GBP/ZAR også trukket sig tilbage.

Det sydafrikanske rand-rally fortsætter

USD til rand-kursen faldt efter de seneste tal for forbrugerinflation i Sydafrika. Ifølge Sydafrikas statistikbureau faldt det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) til 0,2 % i juni, hvilket er lavere end medianestimatet på 0,4 %. Dette fald oversattes til en årlig inflation på 5,4 %.

Kerneforbrugerinflationen, som ekskluderer de volatile fødevare- og energipriser, steg fra 0,4 % i maj til 0,4 % i juni. Den steg med 5,0 % på årsbasis, lavere end de forventede 5,1 %. Disse tal betyder, at Sydafrikas inflation falder i et hurtigere tempo end forventet.

Inflationen er blevet hjulpet af den stærkere sydafrikanske rand, som har gjort import som olie og gas billigere. Derfor forventer analytikere, at inflationen falder til centralbankens mål, at den nu vil holde renten uændret i et stykke tid. Det hævede renten til 8,25 % i juni.

USD/ZAR-tilbagetoget er blevet ledsaget af faldet i det amerikanske dollarindeks (DXY). Indekset, som måler dollarens styrke i forhold til en kurv af valutaer, er trukket tilbage under $100.

Nylige data viste, at USAs inflation er faldet i de seneste måneder. Det samlede CPI faldt til 3,0 %, mens arbejdsmarkedet har stabiliseret sig. Detailsalget og fremstillingsproduktionen faldt i juni.

Derfor er der sandsynlighed for, at Fed vil hæve renten med 0,25 % i juli og derefter holde en strategisk pause i et stykke tid.

USD/ZAR prognose

Jeg forudsagde rigtigt det sydafrikanske rand-comeback, som du kan læse her. Nu, på det daglige diagram, ser vi, at USD/ZAR-parret er faldet under støtteniveauet på 18,58 (højeste 22. oktober og 9. marts). Det har også bevæget sig under de 100-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit og støtten på 18.12.

Parret dannede også et hoved- og skuldermønster, som normalt er et bearish tegn. Derfor er udsigterne for USDZAR-prisen bearish, med det næste støtteniveau på 17,50 efterfulgt af 17.