AltSignals prognose efter Bitcoin, Ethereum oplever V-formet bevægelse

AltSignals har rejst næsten $1,2 millioner i sit token-forsalg med stærke fortællinger om krypto- og kunstig intelligens nøgle til investorinteresse.

I mellemtiden har kryptomarkedet falmet noget af den overflod, der så tyre presse priserne op, efter at en amerikansk dommers afgørelse gav en delvis sejr til Ripple i sagen med SEC. Mens XRP forbliver stort set opadgående med over 55% gevinster i løbet af den seneste uge, holder Bitcoin, Ethereum nøgleniveauer.

Analytikere om Bitcoin, Ethereum prognoser midt i lav likviditet

Copy link to section

Analytikere siger, at den V-formede handling set på tværs af kryptomarkedet kan være begyndelsen på en langsom slibning under hakkende forhold. De ser de næste par måneder ligne handlingen før tyremarkedet i 2016 og 2019-2020.

Bitcoins dyk til lavpunkter på $29.700 og Ethereum til $1.875 blev afspejlet på tværs af store altcoins. Men kryptomarkedet rejste sig hurtigt til over nøgleniveauer i V-formet handling drevet af købssidepres i asiatisk åbningstid tirsdag morgen.

Markedsanalytikere hos Greeks.live peger på lav likviditet, et scenarie, der har priserne tilbøjelige til spidser og V-formet opsving. Dette skyldes, at med priser, der er begrænset i snævre intervaller, kan et lille momentum i begge retninger se betydelige fald eller skarpe afvisninger.

Axel Adler Jr., en dataanalytiker ved on-chain analytics platform CryptoQuant siger om Bitcoin:

“Prisen på Bitcoin har ligget inden for en snæver korridor de seneste tre måneder, og det kan forklares med flere nøglefaktorer: kortsigtede ejere, minearbejdere og volatilitet. Alle disse faktorer danner tilsammen det aktuelle billede af Bitcoin-markedet, hvor prisen ser ud til at sidde “fast” i et snævert interval. Men som altid med kryptovalutaer kan ændringer ske meget hurtigt, så investorer og handlende bør nøje overvåge on-chain-metrics for at holde sig informeret om markedsændringer.”

On-chain og finansiel dataplatform Glassnode fremhæver, at på trods af de nuværende prisudsigter, tyder en række målinger på en “langsom, men stabil kapitaltilstrømning” til BTC. Selv da er forudsigelsen for hakkende markedsforhold, der kan ligne historiske prisbevægelser i bjørneperioderne i 2016 og 2019-2020.

Hvad betyder det for AltSignals, et nyt projekt, der ser stor interesse for sit token-forsalg? Det bedste sted at begynde er at forstå, hvad dette projekt er, og hvad det tilbyder.

Hvad er AltSignals?

Copy link to section

AltSignals er en handelsplatform, der giver handlende adgang til vigtige handelssignaler, så de ved, hvornår de skal købe eller sælge aktier, forex og krypto blandt andre markedsaktiver. Virksomheden tilbyder i øjeblikket sin handelsalgoritme til mere end 50.000 handlende og over 1.500 VIP-abonnenter.

Platformen har været en succes siden lanceringen i 2017. Teamet søger dog at tilføje et nyt lag drevet af kunstig intelligens (AI), der fornyer den proprietære AltAlgo-handelsalgoritme til, hvad der kunne blive den nye standard for AI-handel.

ActualizeAI er det nye lag, som vil udnytte maskinlæring og naturlig sprogbehandling for at øge både nøjagtigheden og rentabiliteten af handler for indehavere af det native token $ASI. Token-værktøj til $ASI inkluderer mulighed for at tjene på indsatser, handelsturneringer og belønninger for styringsstøtte, der hjælper platformen med at vokse.

Når vi taler om $ASI, åbnede forsalget for et par uger siden og kan blive udsolgt inden for de kommende uger, efterhånden som investorer, der ønsker at udnytte AI-laget, kommer ind i projektet.

Lær mere om $ASI og hvordan du køber det her.

AI er en stærk fortælling for AltSignals

Copy link to section

Scenariet er, at AltSignals sidder i et centralt skæringspunkt mellem to hotte trends på markedet i dag – krypto og AI.

Da sidstnævnte forventes at være i starten af, hvad der kunne være et teknologisk spring, og førstnævnte “her for at blive”, er forudsigelser for AltSignals, at leveringen af sine ActualizeAI-milepæle kan falde sammen med en periode med enorme gevinster for dets AI-drevne token.

Navnlig kan prisgevinster for ASI hænge sammen med fremskrivninger som Morgan Stanley, der for nylig forudsagde, at Microsoft (NASDAQ: MSFT) kunne se op til $90 milliarder i AI-indtægter i 2025. Meta, Google og Nvidia satser alle også stort på AI.

AltSignals prognose: kunne ASI nå $10 i 2025?

Copy link to section

Mens ASI-forsalgsprisen vil stige til $0,02274 ved udgangen af fjerde fase, kan perioden mellem Q3, 2023 og Q2, 2024 se, at den handles højere og nå nøgleniveauer. De fremhævede datoer er, når ASI går live på større kryptobørser (historisk tokens eksploderer, når de er noteret på børser som Binance og Coinbase), og ActualizeAI lanceres til offentligheden.

Hvis markedsforholdene stemmer overens, og efterspørgslen efter ASI-token forbliver høj, kan dets mulige priser ramme $1 ved udgangen af 2023. Herfra ville målene på $5-$10 i slutningen af 2024 og begyndelsen af 2025 virkeliggøres. Dette ville betyde en 5x, 10x bevægelse fra det psykologiske $1-niveau, ikke ualmindeligt på kryptomarkedet, især under et tyremarked.