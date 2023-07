American Express siger, at de ikke så tegn på kreditstress i 2. kvartal

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

American Express Company (NYSE: AXP) siger, at fortsat efterspørgsel efter rejser og underholdning pressede udgifterne til et rekordhøjt niveau i andet kvartal. Dets aktier er stadig faldet omkring 5,0 % her til morgen.

Hvorfor falder American Express-aktierne i dag?

Copy link to section

På trods af, at forbrugsvæksten nåede et rekordhøjdepunkt, faldt væksten ikke desto mindre i forhold til det foregående kvartal.

Aktien reagerer også på 15,05 milliarder dollars i indtægter fratrukket renteudgifter, der kom tilbage fra Street-estimaterne. Alligevel er Betsy Graseck – en Morgan Stanley-analytiker fortsat optimistisk på AMEX.

Vores bedste valg på dette område er American Express, som vi forventer fortsat vil nyde godt af et igangværende rejse- og underholdningsboom.

For hele regnskabsåret fortsætter American Express med at se en vækst på op til 17% i omsætning på $11 pr. aktie til $11,40 pr. aktie af indtjeningen, ifølge pressemeddelelsen.

Bemærkelsesværdige tal i AMEX Q2 indtjeningsrapport

Copy link to section

Tjente 2,17 milliarder dollars mod 1,96 milliarder dollars året før

Indtjening pr. aktie steg også fra $2,57 til $2,89

FactSet konsensus var for $2,81 af indtjening pr

Netværksvolumen steg 8,0 % år-til-år til $427 milliarder

Hensættelser til kredittab var på 1,20 mia

Er det værd at investere i AXP?

Copy link to section

American Express afslørede også i dag, at 70 % af de nye konti i 2. kvartal var fra dets premium-tilbud. Endnu vigtigere sagde CFO Jeffrey Campbell, at kriminaliteten forbliver uændret i forhold til det foregående kvartal, og at tegn på kreditstress heller ikke var tydelige.

Morgan Stanleys Graseck ser opad i AMEX til $188, hvilket tyder på mere end en 10% gevinst herfra. Aktien er allerede steget næsten 15% i forhold til starten af året.

I fredags annoncerede kortudstederen også en 10-årig forlængelse af sit partnerskab med Hilton Worldwide.