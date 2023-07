Philip Morris øger indtægtsvejledningen, efterhånden som medvinden stiger

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Philip Morris (NYSE: PM), den gigantiske tobaksvirksomhed, offentliggjorde stærke resultater for andet kvartal, der slog analytikeres skøn. Virksomhedens omsætning steg med 14,9 % til 9 milliarder dollar, omkring 290 millioner dollars højere end estimater.

I sin erklæring sagde Philip Morris, at dens indtægter fra brændbar tobak steg med 6%, mens dens HTU’s IQOS steg med 1,6%. IQOS så antallet af brugere hoppe til 27,2 millioner i løbet af kvartalet. Som et resultat besluttede ledelsen at vandre deres fremadrettede vejledning. CEO sagde :

“Vores stærke fundamentale forhold giver os yderligere tillid, når vi går ind i andet halvår, især da visse inflations- og operationelle pres aftager. Vi hæver vores helårsprognose for 2023 for organisk vækst i nettoomsætningen til et interval på 7,5 % til 8,5 %.”

Philip Morris forretning har klaret sig godt i de sidste par år, selvom antallet af rygere på dets nøglemarkeder falder. Data indsamlet af CDC viste, at den nuværende rygning er faldet fra 20,9 % i 2005 til 11,5 % i dag.

Den samme tendens er sket globalt. En rapport offentliggjort i 2022 viste, at antallet af globale tobaksbrugere lå på 1,3 milliarder i 2022, selvom verdens befolkning steg til over 8,3 milliarder.

Philip Morris’ årlige omsætning kom på over 31,7 milliarder dollars i 2022, op fra 31,4 milliarder dollars året før. Dens årlige omsætning nåede bunden på 26,7 milliarder dollars i 2015.

Virksomheden har opnået denne vækst ved at øge cigaretpriserne og diversificere til andre områder som IQOS.

Philip Morris aktiekurs faldt med 0,30% i førmarkedssessionen, efter at selskabet udelukkede nye aktietilbagekøb i år. Aktien er faldet med 3 % i år.