Binance slutter sig til kryptobørser, der viser nyligt lanceret WLD-token

Binance er blandt de førende cryptocurrency- børser, der afslører, at de vil liste den nyligt lancerede Worldcoin (WLD). Den dominerende handelsplatform efter volumen bekræftede, at tokenet ville begynde at handle i dag kl. 9:00 UTC.

OpenAI CEO Sam Altman har officielt lanceret Worldcoin for at hjælpe med at adskille mennesker fra kunstig intelligens, en massiv udfordring i nutidens verden (læs mere her). I mellemtiden vil enkeltpersoner, der erhverver et unikt verdens-id, modtage den oprindelige WLD-mønt, som de kan indsætte på deres Binance-konti.

Børsen aktiverede indbetalingsfunktionen tidligere mandag (24. juli). Desuden vil Binance understøtte gearet WLD-tokenhandel via sin marginfunktion.

Topbørser viser nyligt udgivne WLD-tokens

WorldCoins WLD debuterede på ByBit omkring to timer (handles til $0,3), før CZ’s selskab annoncerede sin notering. Øget optimisme under token-lanceringen fik imidlertid altcoinen til at stige til $2,79 femten minutter efter at have gået live.

CoinGecko-data viser, at WLD kan prale af et samlet udbud af 10B tokens og et fuldt fortyndet loft på $25,6B (ifølge pressetidspriser). Skaberne udstedte alt om Optimisme og Ethereum.

OKX har også kickstartet WLD-indskud, og handel starter om kort tid. Handelsfirmaet vil begynde spothandel, når WorldCoin opfylder sine likviditetskrav. Andre børser, der handler med tokens, er Gate.io og Huobi. Denne AI altcoin forbliver klar til imponerende stævner.