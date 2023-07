Ethereums Vitalik Buterin identificerer “store problemer” med Worldcoin

Kryptomarkedet vågnede op til nogle meget positive nyheder mandag morgen efter den officielle meddelelse fra Worldcoin om, at det havde lanceret sit native token WLD. Tokenet tog fart og registrerede en prisstigning på 70 % minutter efter lanceringen, og flere børser har allerede stået i kø for at liste tokenet.

Selvom WLD-tokenet skabte nogle spændende handelsmuligheder, forblev et flertal af de store kryptovalutaer inklusive Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) og Ripple (XRP) i minus. BTC faldt 2,32%, Ethereum faldt 1,25%, og XRP faldt 5,71% på trods af den positive effekt af sejren mod US SEC.

Hvad er Worldcoin, og hvordan virker det?

Copy link to section

Worldcoin blev grundlagt af Sam Altman, CEO for OpenAI. Det er designet til at give et “digitalt pas”, der gør det muligt for ejere at demonstrere, at de er mennesker og ikke en robot. Den bruger Orbs, enheder, der scanner en persons øjeæble for at generere et World ID, for at opnå dette.

Ethereum-grundlæggeren Vitalik Buterin har dog advaret om, at der er betydelige risici i kapløbet om at udvikle et sådant digitalt pas, men tilføjede, at et effektivt, pålideligt proof-of-personhood-system, som Worldcoin, “virker meget værdifuldt.”

Hvilke problemer har Buterin med Worldcoins design?

Copy link to section

Medstifteren af Ethereum er bekymret for privatliv og irisscanning. Buterin bekymrer sig om, at dette kunne indsamle langt mere information, end det først ser ud, såsom en persons køn, etnicitet og endda specifikke medicinske tilstande.

Tilgængelighedsargumentet, og hvor sandsynligt er det, at alle, der ønsker et World ID, kan få et, måske Buterins mest pragmatiske.

Ifølge de seneste data fra Worldcoin vil 1.500 orbs blive gjort tilgængelige i 35 byer rundt om i verden, som året går, hvilket hjælper med at øge de samlede ugentlige registreringer fra 40.000 til 200.000. Det projekterer, at to millioner mennesker allerede har registreret sig for et verdens-id.

Buterin har udtalt, at tilmeldinger hurtigt kan nå et plateau, da “der kun er et par hundrede orbs sammenlignet med milliarder af smartphones.” Han bemærker, at “det ville være udfordrende at skabe en verden, hvor en Orb er inden for fem kilometer fra hver person, selv med distribueret fremstilling i meget større skala.”

Buterin mener, at hvis Orbs spredes bredt, ville problemerne ikke stoppe der, da der ikke er noget, der kunne forhindre en regering i at forbyde Orbs eller bruge denne teknologi til at tvinge sine folk.

Ikke desto mindre understregede Buterin, at selvom det ikke vil være nemt eller hurtigt at opbygge et robust system til bevis-af-personlighed, mener han, at en verden uden bevis-på-personlighed også har farer.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.