Zilliqa, Tezos, XDC Network, BCH-priserne er stabile, mens BTC-søvnen fortsætter

Kryptovalutapriser forblev i en konsolideringstilstand i weekenden, da volumen faldt. Bitcoin svingede på det vigtige niveau på $30.000, mens Ethereum holdt sig stærkt på $1.800. Som et resultat er frygt- og grådighedsindekset forblevet stabilt på 50, mens det samlede markedsværdi er faldet til ~1,19 billioner dollars.

XDC Network, BCH, Theta stiger

Nogle altcoins steg mandag morgen. XDC Networks token steg med 6%, hvilket fortsætter den bullish trend, der startede i sidste uge. Tilsvarende steg Bitcoin Cash, Theta Network, Tezos, Casper og Zilliqa med ~1% i et miljø med lav volumen.

Nogle af de største vindere i sidste uge var i minus i mandags. Synthetix-prisen faldt med over 6%, da begejstringen for Infinex-lanceringen og dets partnerskab med Chainlink faldt. Sammensatte, Maker-, Sui- og Injektiv-tokens trak sig tilbage med over 5 %.

Der vil være tre vigtige katalysatorer for Bitcoin og andre kryptovalutaer i denne uge. Først, som vi skrev her , vil Federal Reserve offentliggøre sin beslutning på onsdag. I den forventer analytikere, at banken vil beslutte at hæve renten med 0,25 % og skubbe dem til det højeste niveau i mere end to årtier.

Samtidig vil banken formentlig signalere, at den vil tage en lang pause, da inflationen falder, mens økonomien aftager. De seneste data viste, at landets forbrugerprisindeks (CPI) faldt til 3,0 % i juni.

Fed er en vigtig enhed, hvis handlinger påvirker alle aktiver, inklusive digitale aktiver. Som sådan er der en sandsynlighed for, at Bitcoin-prisen vil stige, hvis Fed bliver fra at være høgagtig til en smule dueagtig.

Virksomhedsindtjening og optioner udløber

For det andet vil cryptocurrency-priserne reagere på den igangværende indtjeningssæson. Over 150 virksomheder, herunder kendte firmaer som Google og Microsoft, vil offentliggøre deres kvartalsresultater. Hvis disse resultater og deres guidance er stærke, betyder det, at indeks som Nasdaq 100 og S&P 500 vil springe. Historisk set har kryptovalutaer haft nogle sammenhænge med disse aktiver.

Endelig er der en vigtig mulighed, der udløber på fredag. Optioner giver investorer en ret, men ingen forpligtelse, til at købe eller sælge et aktiv til en bestemt pris og et bestemt tidspunkt. Data indsamlet af CoinGlass viser, at der nu er over 218.076 Bitcoin-opkald sammenlignet med 101.849 puts. Det meste af denne åbne interesse er i Deibit, CME, OKX og Binance.

Strikeprisen er mellem $31.000 og $32.000, hvilket betyder, at Bitcoin kan stige gradvist før udløbet. Ethereum har over 2,19 millioner opkald og 758.000 puts. I de fleste perioder har kryptovalutapriserne en tendens til at se en vis volatilitet før optionernes udløb.