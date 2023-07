Microsoft Q4-resultater: ‘de er på toppen af bjerget for at tjene penge på AI’

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) steg ned i efter-timerne tirsdag, selv om det rapporterede markedsbaserede resultater for sit fjerde finansielle kvartal.

Azure fortsætter med at bremse

Investorer ser dog ud til at være utilfredse med Azure, som faldt sekventielt. Alligevel sagde Dan Ives – en senioranalytiker hos Wedbush Securities i dag på CNBC’s ” Closing Bell: Overtime “:

De vinder markedsandele fra AWS. De vil vinde mere og mere andel. Vi mener, at for hver $100 i skyforbrug, kan de få en trinvis $35 til $40.

Bemærk, at cloud-platformen oplevede en stigning på 27 % år-til-år i omsætning (konstant valuta), som ikke desto mindre var i overensstemmelse med Street-estimaterne.

Microsoft-aktien er i øjeblikket steget med omkring 45 % for året.

Microsoft Q4 indtjening øjebliksbillede

Nettoindkomsten steg fra $16,7 milliarder til $20,1 milliarder

Indtjening pr. aktie blev også forbedret fra $2,23 til $2,69

Omsætningen steg med 8,0 % år-til-år til 56,2 milliarder USD

Konsensus var $2,55 per andel på $55,5 milliarder i omsætning

Overskudsgraden lå på 43 % – en stigning på 400 basispoint

Microsoft Corp klarede sig bedre end forventet i alle tre segmenter i fjerde kvartal. Ifølge Wedbush-analytiker:

Ser du på disse tal, er det svært at finde huller i det. Det er en aktie, der 24 timer fra nu vil være grøn, så længe prognosen er på linje med lidt højere. Jeg ser dette som en markedsværdi på 3,5 billioner USD på et år.

Hvad var ellers bemærkelsesværdigt?

Andre bemærkelsesværdige tal inkluderer en stigning på 8,0 % i søge- og nyhedsannoncering (ex-TAC).

Microsoft kommenterede dog ikke ydeevnen af dets AI-aktiverede “Bing” i pressemeddelelsen. Alligevel bemærkede Dan Ives:

Dette er hele trommerullen til, hvad jeg ser er nøglen med AI i forhold til ikke kun det næste kvartal – næste to til tre år. De er på toppen af bjerget for at tjene penge på AI.

Tidligere på måneden afviste en amerikansk dommer FTC’s anmodning om et påbud om at forhindre Microsoft i at købe Activision Blizzard (læs mere).

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.