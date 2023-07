Microsoft-Activision-aftalen tager et stort skridt mod fuldførelse

Activision Blizzard Inc (NASDAQ: ATVI) steg mere end 5,0% her til morgen, efter at dets 69 milliarder dollars aftale med Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) tog et stort skridt hen imod færdiggørelsen.

Den amerikanske føderale dommer afviser FTC’s forslag

Tirsdag afviste en amerikansk føderal dommer FTC’s forslag om et nødforbud for at blokere Microsoft i at overtage Activision Blizzard.

Opkøbet er dog ikke helt ude i skoven, da Federal Trade Commission kan appellere kendelsen i en føderal appeldomstol. Alligevel sagde Bobby Kotick – administrerende direktør for Activision Blizzard i dag i et notat til medarbejderne:

Vi er optimistiske over, at dagens dom signalerer en vej til fuld regulatorisk godkendelse over hele kloden. Vi er klar til at samarbejde med Storbritannien for at løse de resterende bekymringer, så vores fusion hurtigt kan lukke.

I april blokerede Konkurrence- og Markedsstyrelsen Microsoft-Activision-aftalen med henvisning til en trussel mod konkurrencen (læs mere).

Microsofts svar på konkurrencebegrænsende bekymringer

I løbet af fem dages høring gentog Microsoft Corp, at det har til hensigt at gøre Activision-spil tilgængelige for et bredere publikum.

Til det formål underskrev den flerårige aftaler med Nintendo, Nvidia og Steam. Det foreslog endda en 10-årig aftale om også at beholde Call of Duty på PlayStation. Brad Smith – Microsofts præsident og næstformand sagde, i lyset af dagens beslutning:

Vi er taknemmelige for denne hurtige og grundige beslutning og håber, at andre jurisdiktioner vil fortsætte med at arbejde hen imod en rettidig løsning. Vi er forpligtet til at arbejde for at løse lovgivningsmæssige problemer.

Dommen kommer kun uger før både MSFT og Activision Blizzard er planlagt til at rapportere deres kvartalsresultater.