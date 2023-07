Spotify hæver priserne en dag forud for deres økonomiske resultater for andet kvartal

Spotify Technology SA (NYSE: SPOT) siger, at dets premium-annoncefrie abonnement nu vil koste en lille smule mere. Aktien endte omkring 8,0 % ned i mandags.

Hvor meget hævede Spotify priserne?

Musik- og podcast-streamingselskabet hævede prisen på sin enkeltbrugerplan i USA med $1,0 til $10,99 om måneden.

Markedslandskabet er fortsat med at udvikle sig, siden vi lancerede. For at vi kan blive ved med at innovere, ændrer vi vores premiumpriser på tværs af en række markeder rundt omkring.

Nyheden ankommer kun en dag før Spotify er planlagt til at rapportere sine Q2-resultater. Det er enighed om, at det svenske selskab taber 70 cent per aktie i dette kvartal på 3,6 milliarder dollars i omsætning.

Et år tidligere havde den et tab på 86 cent pr. aktie, men en lavere omsætning på 2,9 milliarder dollars. Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på Spotify aktie.

Analytikernes syn på abonnentvækst i 2. kvartal

Spotify hævede også prisen på sin familieplan med en dollar i dag, men premium duo-planen vil nu koste $2,0 mere.

Brugere får en henstandsperiode på en måned, før de opdaterede priser gælder for dem. Nye priser vil også snart blive meddelt abonnenter via e-mail, ifølge pressemeddelelsen.

Disse opdateringer vil hjælpe os med at fortsætte med at levere værdi til fans og kunstnere på vores platform.

Street forventer, at det New York-børsnoterede firma vil rapportere 217 millioner abonnenter ved udgangen af sit andet kvartal. Til sammenligning havde den 188 mio. i alt for et år siden. I sidste måned sagde Wolfe Research-analytiker Zach Morrissey, at Spotify-aktien havde opad til $190 (kilde).

