Forudsigelse af sølvpris: Udsigter efter Fed-rentebeslutningen

Sølvprisen steg opad, efter at Federal Reserve afgav sin rentebeslutning i juli. Metallet sprang til det højeste på $25, hvilket var højere end denne måneds lave på $22,17. Andre metaller som guld og platin forblev i et stramt område efter beslutningen.

Federal Reserves beslutning

Den største økonomiske nyhed i denne uge var rentebeslutningen fra Federal Reserve. I den gjorde banken, hvad de fleste analytikere forventede. Det besluttede at hæve renten med 0,25 % efter pause i juni. Som et resultat steg raterne til mellem 5,25 % og 5,50 %, det højeste niveau siden 2001.

Fed ændrede ikke sproget i den medfølgende erklæring. Som sådan gentog embedsmændene, at kampen mod inflationen endnu ikke var vundet, og at den er klar til at hæve renten, hvis renten forbliver høj.

Alligevel tror jeg, at banken nu har gennemført renteforhøjelser, da inflationen falder hurtigere end forventet. Det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) faldt til 3,0 % i juni fra et toppunkt på 9,1 % i 2021. Kerneinflationen faldt også til 4,8 %. I et notat sagde en analytiker hos Citadel Securities:

“For denne sidste del af stramningscyklussen giver det mening at strække det ud over tid. De finjusterer. De kender ikke den nøjagtige destination. Det giver mening at gøre det langsomt.”

Sølv er ligesom andre ædle metaller meget opmærksom på Federal Reserves handlinger. I de fleste tilfælde har sølv en tendens til at stige, når Fed lyder dueagtig og omvendt.

Der var andre katalysatorer for sølvpriser i denne uge. For eksempel afslørede Kina en række stimuluspakker for at sætte skub i den kæmpende økonomi. Samtidig opjusterede IMF de økonomiske udsigter.

Sølvpris prognose

Det daglige diagram viser, at sølvprisen er drevet opad i denne uge. Den har nu bevæget sig lidt over det vigtige modstandsniveau på $24,55, det højeste punkt den 11. januar. Sølv er hoppet over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig lidt under det overkøbte niveau.

Udsigterne for sølv er bullish, og det næste nøgleniveau at se vil være på $26,05, det højeste niveau den 5. maj. Et træk under støtten på $24,50 vil ugyldiggøre den bullish opfattelse.