Worldcoin (WLD) markedsværdi topper $255 millioner dage efter lanceringen: Sådan køber du det i dag

Da Worldcoin (WLD) token blev lanceret for to dage siden, gik hele kryptovaluta- verdenen i brand, og kryptobørser stod i kø for at liste den nye kryptovaluta.

Tokenet steg med hele 70 % minutter efter dets lancering, selvom bull-trenden siden er forsvundet. Hovedårsagen til, at den nuværende går langsomt i WLDs pris kan tilskrives bekymringer rejst af Ethereums medstifter Vitalik Buterin om centralisering og privatliv. Der er også bekymring for at se, at kryptovalutaen har forbindelser til FTX’s Sam Bankman-Fried og Three Arrows Capital.

Investorer, herunder venturekapitalgrupperne Andreessen Horowitz og Khosla Ventures, internet-iværksætteren Reid Hoffman og Sam Bankman-Fried hældte omkring 250 millioner dollars ind i Worldcoin-projektet.

Hvor kan man købe Worldcoin lige nu

Er Worldcoin (WLD) værd at købe?

Uanset de bekymringer, der er rejst af en række kryptoguruer, herunder Vitalik Buterin, skaber Worldcoin (WLD) en spændende mulighed for kryptoinvestorer, især da det er forbundet med kunstig intelligens-teknologi, som i øjeblikket er det vigtigste i byen.

Umiddelbart efter lanceringen steg Worldcoin (WLD) token så højt som $3,58, før det faldt til $1,92 natten over, før det vendte tilbage til sin nuværende pris.

Prisfaldet natten over blev tilskrevet kryptosamfundets uro over projektet, som bruger hardwareenheder kendt som Orbs til at identificere personer og bevise, at de er mennesker ved at scanne deres iris. Selvom det at være i stand til at verificere en person på den måde vil være et integreret aspekt af den nye digitale økonomi i en æra, hvor AI er integreret i samfundet, er der bekymringer om invasionen af privatlivets fred og sikkerhed.

Hvorfor bliver der talt så meget om Worldcoin?

Worldcoin skaber overskrifter for sin brug af kunstig intelligens til at identificere personer ved at scanne deres øjne.

Tokenet er også forbundet med Sam Altman, CEO for OpenAI, som er virksomheden bag den nu meget populære AI-drevne ChatGPT chatbot.

Worldcoin hævder at være en “privatlivsbevarende digital identitet”-protokol bygget på Ethereum L2-løsningen Optimism (OP). Det giver brugerne mulighed for at få et WorldID gennem Orb biometrisk verifikation og en kryptovaluta kaldet WLD.

Worldcoin airdrop: detaljerne

Worldcoin blev lanceret i mandags med et airdrop på 43 millioner tokens til over 2 millioner tilmeldinger.

WLD-tokenet havde en initial forsyning på 10 milliarder, hvoraf 75 % blev tildelt fællesskabet, 9,8 % blev distribueret til udviklingsteamet, og 13,5 % blev givet til investorer i Tools for Humanity.

Det blev bekræftet, at over 2 millioner tidlige fællesskabsmedlemmer fik adgang til mere end 43 millioner WLD-tokens. Mere end 90.000 adresser er berettiget til Worldcoin-airdrop, hvor de fleste af dem modtager omkring 25 WLD-tokens hver ifølge blockchain-forskningsfirmaet 0xScope.

Hvordan er Sam Altman forbundet til Worldcoin?

Worldcoin cryptocurrency-projektet er medstiftet af Sam Altman sammen med Alex Blania.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.