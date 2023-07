3 grunde til, at Boohoo-aktiekursen kunne springe med 55 %

Boohoo (LON: BOO) aktiekursen fik et stærkt bullish breakout torsdag, da investorerne fokuserede på Ocado short-squeeze. Aktierne steg med mere end 8 % og nåede et højdepunkt på 40p, det højeste niveau siden 6. juni. Det er steget med mere end 26 % fra det laveste niveau i juni i år.

Hvorfor stiger BOO-aktien?

Copy link to section

Der er tre hovedårsager til, at Boohoo-aktiekursen stiger. For det første mener nogle investorer, at Boohoo kan blive et overtagelsesmål takket være dets billige værdiansættelse og stærke brandbevidsthed i Storbritannien.

Dette synspunkt fortsatte efter Frasers, moderselskabet til SportsDirect, øgede sin andel i virksomheden. Det øgede sin aktiepost i virksomheden fra 5 % til 6,7 %. I en erklæring sagde Frasers, at Boohoo var et godt mærke, der var ret undervurderet.

For det andet stiger aktien i lyset af den igangværende short-squeeze af Ocado Group, som jeg skrev om her . Ocado-aktierne er steget med mere end 150% i de sidste par måneder, da investorerne jublede over sandsynligheden for et opkøb. Ocado hoppede også, efter at virksomheden vandt en patentsager på 200 millioner pund i denne uge.

Derfor drager analytikere paralleller om Ocado og Boohoo. De to er meget populære ‘ teknologi’ -mærker i Det Forenede Kongerige, som også er stærkt shorted. Dara af Morningstar viser, at Boohhoo har en kort interesse på 4,97 %, mens Ocados står på 5,61 %. Andre stærkt forkortede virksomheder i Storbritannien er Kingfisher, Moonpig og Hammerson.

Som sådan mener nogle investorer, at Boohoo-aktiekursen også kan gå igennem et kort presset. Et kort squeeze er en periode, hvor investorer øger deres positionering for stærkt forkortede virksomheder i et forsøg på at presse deres aktie højt.

Endelig er Boohoo aktiekurs hoppet på grund af den stærke præstation af andre fast fashion aktier er steget. H&M-aktien er steget med over 53% i år, mens Inditex er steget med 35%. Vil en af disse virksomheder afgive et bud på Boohoo?

Outlook for Boohoo aktiekurs

Copy link to section

Boohoo aktien har gennemgået en tumult periode i de sidste par år. Det er styrtet med mere end 90%, hvilket giver det en markedsværdi på kun 502 millioner pund. I hele denne periode viser data, at dets insidere ikke har solgt aktier. I stedet købte en insider aktier for over 10 millioner pund for et par måneder siden.

Insidere ejer stadig 23,2 % af virksomheden. I perioder med uro har insidere en tendens til at dumpe deres indsatser. Derfor er det en positiv ting, at disse mennesker har holdt fast i deres aktier

Jeg tror også, at Boohoo har nået bunden, og at situationen vil blive bedre i løbet af de næste tolv måneder. For det første falder omkostningerne ved at drive forretning og forbrugerinflationen, hvilket kan føre til mere efterspørgsel efter aktien.

Som vist ovenfor har aktien dannet en stærk bund på omkring 32p. I prishandlingsanalyse er dette dobbeltbundsmønster normalt et positivt syn. Mit mål for aktien er det højeste år til dato på 61p, hvilket er 55 % over det nuværende niveau.