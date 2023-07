AWS udvider Amazon Managed Blockchain til Web3-udviklere

AWS, en Amazon- virksomhed og verdens førende cloud-tjenesteudbyder, har tilføjet to nye tjenester til sin platform, da det ser ud til at udvide adgangen for blockchain- udviklere.

De to tjenester, der blev annonceret den 27. juli, er Amazon Managed Blockchain (AMB) Access og Query, som AWS sagde nu var tilgængelige for udviklere, der bygger på offentlige blockchains. Cloud-værktøjerne vil hjælpe Web3-udviklere med at “bygge skalerbare applikationer hurtigt og sikkert,” sagde platformen i et blogindlæg.

AMB Access and Query starter med Bitcoin og Ethereum

John Liu, Head of Product, og Paul Fullarton, GM for Web3/Blockchain hos AWS bemærkede, at AMB Access vil udvide serverløse tilbud til noder på non-mining blockchain. Med tjenesten kan udviklere udnytte instant call RPC’er uden behov for specialiseret blockchain-infrastruktur. AMB Access starter med distribuerede applikationer på Bitcoin.

AMB Query vil på den anden side give adgang til formaterede blockchain-data på tværs af flere blockchains, begyndende med Bitcoin og Ethereum.

Ifølge AWS er potentielle anvendelser ubegrænsede og kan omfatte depotforvaltere af digitale aktiver, tegnebøger og forbrugerengagement via NFT’er.

Saman Michael Far, VP for Financial Services Technology hos AWS sagde:

“Amazon Managed Blockchain Access and Query giver friktionsfri adgang til blockchain-netværk og deres data, så udviklere nemt kan oprette deres Web3-applikationer. Jeg forventer, at denne funktionalitet, der er nem at integrere, vil muliggøre nye mainstream-applikationer lige fra interaktion med digitale aktiver til at skabe nye måder at engagere forbrugere og deres brands på.”

Udviklere kan benytte AMB Access og Query gennem AWS SDK, AWS Command Line Interface (AWS CLI) og AWS Management Console.

Dagens meddelelse kommer en dag efter, at AWS annoncerede, at det havde udvidet sin Amazon Bedrock, en fuldt administreret fundamentmodeltjeneste til at omfatte yderligere modeller og en udbyder. Den udvidede adgang gør det nemmere for kunder, der ønsker at bygge generative AI-applikationer.

I mellemtiden er AWS også nu den foretrukne cloud-udbyder for energigiganten Occidental (NYSE: OXY). Det afslørede virksomhederne torsdag og bemærkede, at partnerskabet vil hjælpe Occidentals digitale transformationsstrategi.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.