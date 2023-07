Shell PLC (LON: SHEL) er i minus her til morgen efter at have rapporteret et betydeligt år-til-år fald i indtjeningen i andet kvartal.

Shell skyder skylden på lavere olie- og gaspriser

Med 5,07 milliarder dollars faldt dens justerede indtjening ikke kun med mere end 50 % i forhold til et år siden, men gik også glip af Street-konsensus med omkring en halv milliard dollars.

Shell tilskrev blødheden primært til lavere olie- og gaspriser. Alligevel, på CNBC’s ” Squawk Box Europe “, sagde CEO Wael Sawan i dag:

Vi har en afbalanceret energiomstillingsstrategi. Vi er fokuseret på at skabe mere værdi med mindre emissioner. Vi vil fortsætte med at trække alle håndtag for at skabe værdi [og] fortsætte med at opfylde vores aggressive emissionsreduktionsmål.

Andre årsager til nedgangen i indtjeningen omfatter lavere volumener, lavere raffineringsmargener og en svaghed i handel med og optimering af LNG.

Shell lancerede et nyt tilbagekøbsprogram

Ikke desto mindre sagde Shell, at det vil købe tilbage for 3,0 milliarder dollars af sine aktier i tredje kvartal. Ifølge den administrerende direktør:

Den måde, vi vil være i stand til at styre virksomheden gennem energiomstillingen, er ved at levere aktionærafkast og gøre det på en skalerbar måde i de kommende år.

I slutningen af sit 3. kvartal vil energigiganten sandsynligvis lancere et nyt aktietilbagekøbsprogram på mindst 2,5 milliarder dollar, ifølge pressemeddelelsen.

Torsdag annoncerede den et kvartalsvis udbytte på $0,331 pr. aktie mod $0,25 pr. aktie for et år siden. Shell-aktien handles i øjeblikket til samme kurs, som den startede året til.

Hvad der ellers var bemærkelsesværdigt i Shells Q2-rapport

Andre bemærkelsesværdige tal i den kvartalsvise opdatering inkluderer 15,13 milliarder dollars i pengestrømme fra driften – en stigning på 7,0%. Analytikere havde i stedet efterlyst 14,62 milliarder dollars. CEO Sawan tilføjede:

Vi har annonceret en OPEX-reduktion på $2 til $3 milliarder. Det vil resultere i en vækst på omkring 10 % frit cash flow pr. aktie om året mellem nu og 25. Det vil være en overbevisende investeringscase for vores aktionærer.

Med 3,13 milliarder dollars noterede nettoindkomsten et fald på 64 % år-til-år, delvist relateret til nedskrivninger og tilbageførsler til en værdi af 1,7 milliarder USD.

Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på Shell-aktien.

