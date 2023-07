USD/TRY: Lira på kanten efter den nye tyrkiske inflationsadvarsel

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

USD/TRY -kursen er stadig på sit højeste niveau, da bekymringen om den tyrkiske økonomi fortsatte. Valutakursen mellem USD og tyrkiske lira steg handlede til 26,95, hvilket var lidt lavere end rekordhøjden på 27,25.

Tyrkiets inflation stiger

Den tyrkiske lira har været i frit fald i år, da bekymringerne for økonomien fortsatte. Og situationen kan forværres i de kommende måneder. I en erklæring advarede lederen af Tyrkiets centralbank om, at inflationen kunne stige i år.

Banken forventer, at inflationen vil stige til 58 % ved udgangen af året. I sit tidligere skøn sagde banken, at inflationen ville ende året på 22,3 %. Guvernøren citerede den faldende valuta og de seneste lønstigninger.

Derfor forventer Central Bank of the Republic Tyrkiet (CBRT), at inflationen vil stige fra junis laveste niveau på 38,2 %. En svagere tyrkisk lira fører til højere inflation, fordi landet importerer de fleste af sine varer som olie og naturgas.

Udfordringen for Tyrkiet er, at centralbanken ikke reagerer på den høje inflation, som den burde. Banken besluttede at hæve renten fra 8 % i juni til 15 %. Det hævede derefter renterne til 17 % i denne måned. Alle disse rentestigninger var lavere end hvad analytikerne havde forventet.

Tyrkiet står også over for andre udfordringer. For det første er dets budgetunderskud steget i de seneste måneder. Dens underskud steg til mere end 219,6 milliarder lira i juni fra den foregående måneds 118,9 milliarder.

Tyrkiet har også set sine valutareserver falde. Den har nu lige under 50 milliarder dollars i valutareserver og omkring 50 milliarder dollars i guld. Derfor er der sandsynlighed for, at landet vil gennemgå en gældskrise de næste par år.

USD/TRY prognose

Det daglige diagram viser, at USD til TRY-kursen har været i en stærk bullish tendens. Det er hoppet over alle glidende gennemsnit. Samtidig er Relative Strength Index (RSI) flyttet til det overkøbte niveau.

Derfor tror jeg, at den tyrkiske lira vil fortsætte med at stige i de kommende måneder. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på 30. Det eneste forbehold ved dette er, hvis CBRT griber ind og leverer større renteforhøjelser.

