Leverandør af hardware til kryptominedrift Phoenix Technology overvejer børsnotering i UAE

Den seneste rapport om kryptovaluta spekulerer på, at mineforhandleren Phoenix Technology planlægger at blive børsnoteret i de amerikanske Emirater. Det kunne se Phoenix blive det første børsnoterede digitale aktiver selskab i UAE.

Phoenix Technology planlægger børsnotering i UAE

Phoenix Technology er en berømt cryptocurrency minedrift hardware detailhandler, der udvikler en førende minedrift facilitet i Mellemøsten. I mellemtiden tydede spekulationer på, at firmaet kunne opnå offentlig notering i år.

Diskussionerne er i de tidlige stadier. Således forbliver detaljer om børsnoteringens størrelse og dato justerbare. I mellemtiden matcher Phoenixs overvejelser UAE’s indsats for at gøre regionen til et krypto-hub.

UAE’s pro-crypto-regler har tiltrukket førende virksomheder i kryptovalutaindustrien, herunder OKX, Bybit og Binance Holdings. Det er i modsætning til situationen i USA, hvor regulatorer har angrebet den digitale aktivsektor uden klare regler, selvom dette er ved at ændre sig (læs mere).

Rapporten tilføjede, at Phoenix Technology driver over 700 megawatt spænding i Europa, USA, Mellemøsten og Canada. I mellemtiden er virksomheden ved at opbygge et $2B kryptomineselskab i UAE, hvilket cementerer sin plads som en topleverandør af minehardware.

UAE’s regulatoriske landskab

De Forenede Arabiske Emirater er blandt nationen med kryptovenlige regler. For eksempel tyr Coinbase til UAE midt i intensiveret regulering i USA. Desuden fjernede landet sig selv fra den grå liste, som omfatter nationer, der undlader at spore ulovlige midler.

Den 9. marts godkendte UAE loven om digitale aktiver og introducerede Dubai Virtual Assets Regulatory Authority. Det præsenterede et massivt skridt, der kunne etablere landet som førende i kryptoindustrien.

På trods af det venlige miljø for kryptoforretninger, er finansielle tilsynsmyndigheder i UAE strenge, når de handler med virksomheder, der ikke overholder deadlines og overholder de nødvendige krav. For eksempel mistede den lokale børs BitOasis sin licens efter at have undladt at overholde regulatorens deadline.

