Skal du sælge den amerikanske dollar efter at Fitch har nedgraderet USA til AA+?

Fordi dette er den første handelsuge i måneden, er fokus på den amerikanske jobrapport planlagt på fredag. Langsomt bevægende markeder og stramme intervaller kendetegner NFP-ugen, indtil rapporten er ude.

Som sådan kommer det ikke som nogen overraskelse, at markederne ikke reagerede på nyheden om, at Fitch har nedjusteret USA’s langsigtede ratings til AA+ fra AAA.

Fitch nævnte lavere vækst og nye udgiftsinitiativer som årsager til nedjusteringen. Også ratingbureauet sagde, at den højeste rentebyrde var en årsag til nedjusteringen.

Alligevel reagerede markederne ikke meget på nyheden. En forklaring kunne være, at vurderingen “negativ” blev fjernet, og den “stabile” udsigt blev tildelt. En anden kunne være, at fordi dette er NFP-ugen, er langsom handel og stramme intervaller normen.

Som sådan handler den amerikanske dollar sidelæns, men det hele kan være stilheden før stormen. Når volatiliteten tager til, som den plejer, når vi nærmer os NFP-rapportens udgivelsesdag, kan Fitch-nedgraderingen tynge dollaren.

Hvad sagde Fitch ellers?

Nedjusteringen er mest baseret på, at Fitch forventer en finanspolitisk forværring over de næste tre år. Kort sagt, her er en liste over, hvad Fitch ser som en bekymring vedrørende USA:

Governance erosion

Stigende underskud

En amerikansk recession i slutningen af 2023/begyndelsen af 2024

Fitch mener, at Fed vil fortsætte med at stramme de finansielle betingelser

En særlig interessant del af Fitch-rapporten er den, der henviser til Federal Reserve (Fed) ‘s pengepolitiske stramningscyklus.

Fitch mener, at Fed ikke er færdig med at hæve renten, og endnu en renteforhøjelse på 25bp vil komme i september 2023. Desuden burde arbejdsmarkedet og økonomiens modstandsdygtighed komplicere Feds arbejde med at bringe inflationen op på sit mål på 2 %.

Desuden, fordi den kvantitative stramning (dvs. balancereduktionen) fortsætter, bør den finansielle stramning fortsætte et godt stykke efter renteforhøjelsen i september og ind i 2024.

På trods af nedjusteringen burde Fitchs syn på Fed og dens politik være positivt for dollaren. Handlende får det første fingerpeg om jobmarkedet om et par dage, når jobtallene for juli 2023 er klar.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.