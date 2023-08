Uranprisprognose: Efterspørgsel og udbud er gunstige

Uranpriserne fortsatte med at stige i denne uge, da markedsdeltagere vurderede udbuds- og efterspørgselsdynamikken efter kuppet i Niger. Den nøje overvågede Sprott Physical Uranium Trust sprang til $13,37, det højeste punkt siden 23. juni. Den er steget med over 25 % fra det laveste punkt i år.

Niger-kupets implikation

En af de mest geopolitiske historier i denne uge var kuppet, der skete i Niger, et land i Vestafrika. Kuppet kan få store konsekvenser for uranmarkedet, da landet er den syvende største eksportør i verden. Det sælger det meste af sit uran til europæiske lande som Frankrig og Tyskland.

Uranminer i Niger producerer stadig, og eksporten er i gang. Men der er risiko for, at en længere krise kan føre til forsyningsafbrydelser. For det første har ECOWAS, en vestafrikansk økonomisk blok advaret om, at den kunne gribe militært ind. Burkina Faso og Mali har også truet med at gribe ind, hvis ECOWAS invaderer landet.

På en positiv side er der tegn på, at krisen vil blive håndteret diplomatisk i de kommende uger. Hvis dette sker, betyder det, at uranmarkedet vil se små forstyrrelser. I en erklæring sagde Jonathan Hinze fra UxC:

“En begivenhed som denne kunne tage lidt længere tid at sive ind i markedspsykologien. Vi kunne meget vel stadig se større påvirkninger i de kommende dage og uger. Alt tyder på, at dette ville være en katalysator for opadgående bevægelser i uranium pris givet den overordnede stramme balance mellem udbud og efterspørgsel i uran på nuværende tidspunkt.”

Alligevel er urans fundamentale stadig stærke, da efterspørgslen fortsætter med at stige, efterhånden som landene går over til ren energi. For eksempel lancerede USA det første atomkraftværk i over tre årtier i Georgien.

Andre lande som Storbritannien og Frankrig arbejder på mindre modulære atomenergianlæg, når de flytter fra kul og andre fossile brændstoffer.

Sprott Physical Uranium Trust prisudsigter

Sprott Physical Uranium Trust er en af de bedste måder at investere i uran på i USA og Canada. Det er den største fysiske uranfond med over 3,4 milliarder dollars i aktiver.

Ligesom andre råvarer er uranprisen normalt påvirket af efterspørgsel og forsyninger. Nu er verden i en situation, hvor efterspørgslen efter uran stiger, mens der stadig er flaskehalse i udbuddet. Forsyningsudfordringen kan fortsætte, hvis kuppet i Niger holder, og som truende sanktioner mod Ruslands uran fortsætter.

Derfor er udsigterne for uran og Sprott Physical Uranium Trust positive på kort sigt. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på $15. Dette synspunkt vil blive bekræftet, hvis prisen bevæger sig over det vigtige modstandspunkt på $13,66, det højeste punkt i juni.

