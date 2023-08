Apple Inc (NASDAQ: AAPL) har netop rapporteret sine finansielle resultater for tredje kvartal, der toppede Street estimater. Aktier stiger stadig, falder i længere tid.

Serviceomsætningen skilte sig ud i dette kvartal

Teknologien tilskrev styrke i sit nyligt afsluttede kvartal primært til serviceindtægter, der steg med 8,0 % bedre end forventet til 21,21 milliarder dollars. CEO Tim Cook fortalte CNBC efter udgivelsen :

Annoncering er helt sikkert accelereret fra før, og App Store er bestemt accelereret fra før.

Han døbte det nyligt afslørede Vision Pro mixed reality-headset som en slægt af Apples årelange fokus på kunstig intelligens og bekræftede, at det multinationale vil fortsætte med at investere i AI fremover.

Apple Inc blev for nylig rapporteret at arbejde på en ChatGPT-rival (læs mere).

iPhone-indtægter gik glip af Street estimater

På minussiden faldt iPhone, som typisk plejer at være dets stærkeste segment, med 2,0 % på årsbasis.

Håndsættet genererede 39,67 milliarder dollars i omsætning i 3. kvartal mod forventet 39,91 milliarder dollars. Alligevel sagde Angelo Zino fra CFRA Research i dag på CNBC’s ” Closing Bell: Overtime “:

Juni kvartal er typisk bundpunktet i iPhone-cyklussen. Så det har en tendens til at betyde meget mindre. Vi forventer, at de i det mindste antyder deres guidance mod en tilbagevenden til vækst i september kvartal.

Hans “køb”-vurdering på Apple-aktien kommer med et kursmål på 220 $, hvilket antyder omkring en 20% opside herfra.

iPad-omsætningen faldt med 20 %

Apple noterede sig et 7,0% hit til sin Mac-omsætning også i tredje kvartal, som udskrev til $6,84 milliarder. Men det toppede stadig 6,62 milliarder dollar, som analytikere havde efterlyst.

Det var dog værre i iPad-segmentet. Tablet-pc’erne indbragte 5,79 milliarder dollars – et fald på 20 % i forhold til et år siden og et godt stykke under konsensus på 6,41 milliarder dollar. Ifølge Scott Kessler – Global Sector Lead ved Third Bridge:

Jeg tror, folk har erkendt, at der er en del vedvarende hardware-modvind. Men de er virkelig fokuseret på den næste iPhone – meddelelsen kommer måske i næste måned.

Et positivt resultat i indtjeningsprintet var Kinas salg, der oplevede en “definitiv acceleration” og udskrev til $15,76 milliarder – en stigning på 8,0% i forhold til samme kvartal sidste år. I skrivende stund er Apple-aktien steget 50 % år-til-dato.

Andre bemærkelsesværdige tal i Apples Q3 indtjening print

Tjente 19,88 milliarder dollars mod 19,44 milliarder dollars året før

EPS faldt fra $1,20 til $1,26 ifølge pressemeddelelsen

Omsætningen tikkede ned med 1,0 % år-til-år til 81,80 milliarder USD

Konsensus var $1,19 per andel på $81,69 milliarder i omsætning

Andre produkters omsætning steg med 2,0 % mindre end forventet

Apple forbedrede bruttomarginen i tredje kvartal med 30 basispoint til 44,5 %. Ved at dele sit syn på iPhone-producenten sagde Wedbush Securities-analytiker Dan Ives på CNBC’s ” Closing Bell “:

Når vi går ind i næste år, hvis tjenester stiger, og vi tror, at du vil komme tilbage til tocifret vækst på tjenester, kan vi se potentielt 1,5 billioner USD i værdiansættelse af tjenester, hvad jeg tror i sidste ende kan være 100 milliarder USD årlig omsætning. Og så har 25% af 1,2 milliarder ikke opgraderet deres iPhone i fire plus år. Den indestængte efterspørgsel er fortsat historien.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.