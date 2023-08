Hvedepriserne er faldet i de seneste par uger, selvom spændingerne mellem Rusland og Ukraine fortsatte. Efter at have steget til det højeste på $764 i sidste uge, er hvede styrtet med mere end 16% til $640.

Krisen i Rusland og Ukraine eskalerede

Den største seneste nyhed om hvede var Ruslands beslutning om at afslutte kornaftalen for to uger siden. Den beslutning betød, at ukrainsk hvede vil få svært ved at nå ud til sine internationale markeder.

Samtidig er Rusland begyndt at bombe Ukraines korninfrastruktur, mens krigen fortsætter. Krigen mod handelsprojekter eskalerede fredag, da Ukraine bombede noget af Ruslands olieeksportinfrastruktur.

Alt dette betyder, at kornhandlen bliver udfordrende i de næste par måneder. Alligevel mener analytikere, at der er et rigeligt udbud af hvede, der vil opveje eventuelle større udfordringer. Derudover arbejder Ukraine på alternative ruter for at omgå Sortehavet, mens Rusland øger sin handel.

https://www.youtube.com/watch?v=clJWeOPrDY0&pp=ygURcnVzc2lhIGdyYWluIGRlYWw%3D

Den seneste WASDE-rapport viste, at forsyningerne forventes at stige i de kommende måneder. Forsyningerne forventes at stige med 74 millioner bushels til over 1,73 milliarder bushels.

USDA forventer, at lande i Europa, Argentina og Canada vil se lavere hvedeproduktion i år på grund af den igangværende tørke. Dette fald vil blive opvejet af en stigning i USA og Pakistan. Erklæringen tilføjede følgende om efterspørgsel :

“Verdensforbruget er hævet med 3,3 millioner tons til 799,5 millioner, primært på grund af øget foder og restforbrug i Kina, hvor regn ved høst, især i Henan-provinsen, forringede hvedekvaliteten til fødevarebrug.”

På lang sigt er der en sandsynlighed for, at hvedepriserne vil trives, da mange producerende lande gennemgår regelmæssig tørke. I USA opgiver mange landmænd i Kansas hvede på grund af ekstrem tørke.

Prognose for hvedepriser

Hvedediagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at hvedepriserne har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Senest slettede hvede gevinsterne efter Rusland opgav kornaftalen.

Undervejs dannede hvede et dobbelt-top-mønster, som normalt er et bearish tegn. Det har også krydset 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit og nærmer sig den vigtige støtte på $590.

Derfor vil hvede sandsynligvis fortsætte med at falde i de kommende dage, da sælgerne målretter nøglestøtten til $590. Jeg forventer også øget volatilitet fremadrettet, hvor det vigtigste modstandsniveau er på $752.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.