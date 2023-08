USD/SGD-kursen stiger, da detailsalget i Singapore falder igen

USD/SGD- kursen fortsatte med at stige fredag, efter at yderligere data viste, at Singapores økonomi var ved at aftage. Parret steg til et højdepunkt på 1,3426, hvilket var meget højere end denne uges lave på 1,3164.

Singapores detailhandel faldt

Copy link to section

Efter at være vokset hurtigt i de seneste par år, er der tegn på, at landets økonomi er ved at aftage. Som jeg skrev her , viste de seneste data, at økonomien undgik en recession i andet kvartal efter at have vokset med 0,7% år-til-år og med 0,3% på QoQ-basis. Økonomien var faldet med 0,4 % i første kvartal.

De seneste data viste, at landets detailsalg fortsatte med at falde i juni. I en erklæring faldt landets detailsalg med 0,8 % i juni efter et fald på yderligere 0,2 % i maj. Dette fald var værre end medianestimatet på 0,0 %. Detailsalget har kæmpet i de seneste måneder.

I mellemtiden faldt landets detailsalg fra 1,8 % i maj til 1,1 % i juni, hvilket er lavere end de forventede 2,7 %. Det er vigtige tal, da landets detailsalg er en stor del af landets økonomi. Produktionsproduktionen har også kæmpet.

Alligevel viser nogle lommer af Singapores økonomi en vis modstandsdygtighed. For eksempel klarer finans- og turisterhvervene det godt. De seneste tal viste, at landet har set millioner af turister i de sidste par måneder.

Den næste vigtige katalysator for USD/SGD-parret vil være de kommende amerikanske non-farm payrolls (NFP) data. Økonomer forventer, at dataene viser, at økonomien tilføjede over 200.000 job i juli efter at have tilføjet 209.000 i den foregående måned.

USD/SGD teknisk analyse

Copy link to section

Save

USDSGD-diagram af TradingView

4H-diagrammet viser, at USD til SGD-kursen er drevet opad i de seneste par dage. Det har bevæget sig over det vigtige støtteniveau på 1,3200, det laveste niveau i juli. Parret er hoppet over de 25-perioders og 50-perioders glidende gennemsnit og den stigende trendlinje vist med blåt.

Derfor vil USD/SGD-parret sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det næste nøglemodstandsniveau på 1,3570, det højeste punkt den 29. juni, 25. maj og 10. marts. Et træk under støtten ved 1,3340 vil ugyldiggøre den bullish-visning.

Save