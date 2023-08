PayPal lancerer stablecoin PYUSD i amerikanske dollar

PayPal (NASDAQ: PYPL) har i dag annonceret en US dollar-støttet stablecoin døbt PayPal USD (PYUSD).

Ifølge en pressemeddelelse, som betalingsgiganten offentliggjorde i mandags, vil PayPal USD blive udstedt af Paxos Trust Co., det selskab, der har udstedt den udgåede Binance USD (BUSD) stablecoin.

Dan Schulman, præsident og CEO, PayPal sagde:

“Skiftet mod digitale valutaer kræver et stabilt instrument, der både er digitalt indfødt og nemt forbundet med fiat-valutaer som den amerikanske dollar. Vores forpligtelse til ansvarlig innovation og compliance, og vores track record med at levere nye oplevelser til vores kunder, giver det nødvendige grundlag for at bidrage til væksten af digitale betalinger gennem PayPal USD.”

Paxos udsender månedlig reserverapport

PYUSD er et ERC-20-token på Ethereum og den eneste stablecoin, som PayPal understøtter. Imidlertid siger virksomheden, at den vil være tilgængelig på tværs af dets voksende økosystem, herunder tegnebøger, eksterne udviklere og web3-applikationer.

Som en del af sin overholdelse af lovgivningen siger PayPal, at Paxos vil offentliggøre PYUSD-reserverapport hver måned, begyndende september 2023. Stablecoin-udstederen vil også offentliggøre PYUSD’s reserveaktiversattest hvert kvartal, hvor dette håndteres af et uafhængigt tredjepartsregnskabsfirma. Attesten vil overholde etablerede standarder fra American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

PayPal siger, at PYUSD vil kunne indløses 1:1 for USD og er indstillet til at være 100 % støttet af amerikanske dollarindskud, kortfristede skatkammerbeviser og likvider.

PYUSD forventes at blive udrullet i de kommende uger og vil se kvalificerede PayPal-kunder i USA få adgang til funktioner såsom overførsler mellem deres PayPal-konti og kompatible eksterne tegnebøger. Brugere vil også være i stand til at håndtere person-til-person betalinger eller betale med PYUSD ved kassen. En anden understøttet funktion er muligheden for at konvertere til og fra PayPal USD med enhver af de understøttede kryptovalutaer.

