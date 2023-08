Tesla CFO trækker sig: ‘at arbejde med Elon Musk er virkelig hårdt’

Zach Kirkhorn er trådt tilbage som Chief Financial Officer for Tesla Inc (NASDAQ: TSLA). Aktierne i EV-giganten faldt næsten 4,0 % mandag.

Tesla udnævner Vaibhav Taneja til sin nye CFO

Tesla afslørede også at have udnævnt Vaibhav Taneja til ny CFO i en regulatorisk ansøgning her til morgen.

Alligevel vil Kirkhorn, tilføjede det, forblive hos virksomheden til udgangen af 2023 for at strømline overgangen. Den afgående direktør skrev på LinkedIn i dag:

Mens jeg flytter mit ansvar for at støtte denne overgang, vil jeg gerne takke de talentfulde, passionerede og hårdtarbejdende medarbejdere hos Tesla, som har opnået ting, mange troede ikke var mulige.

Taneja har hidtil tjent som regnskabschef for Tesla Inc. Elbilaktien er steget omkring 125 % for året i skrivende stund.

Gene Munster reagerer på nyheden

Kirkhorn havde påtaget sig rollen som finanschef hos Tesla Inc i 2019.

Årsagen til, hvorfor han trækker sig, er endnu uklar. Ifølge Gene Munster – Managing Partner hos Deepwater Asset Management:

Han vil være her indtil udgangen af året er et bevis på, at dette er af personlige årsager – og den personlige årsag er sandsynligvis, at arbejdet med Elon Musk er virkelig hårdt, og han har gjort det i 13 år.

Den nye finansdirektør – Vaibhav Taneja blev hentet til Tesla, efter at det multinationale købte SolarCity for 2,6 milliarder dollars i 2016. Sidste måned sagde det Nasdaq-noterede firma, at dets marginer blev ramt igen i andet kvartal, som Invezz rapporterede her.

