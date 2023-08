Priserne på Uniswap, Aptos og Rocket Pool stiger forud for amerikanske inflationsdata

Kryptovalutaer bevægede sig sidelæns torsdag, da handlende ventede på de kommende amerikanske inflationsdata. De vaklede også, efter at Securities and Exchange Commission (SEC) besluttede at appellere Ripples delvise sejr. Bitcoin konsoliderede stadig til $29.500, mens Ethereum holdt fast på $1.850.

Flere altcoins var i det grønne. Aptos-prisen steg med over 10 %, efter at udviklerne annoncerede et kunstig intelligens-partnerskab med Microsoft, den næststørste virksomhed i verden. Denne meddelelse kom forud for en anden APT-token-oplåsning, der vil frigive tokens til en værdi af over $34 millioner. Token-oplåsninger ses som værende bearish på kryptovalutaer.

Rocket Pools RPL-token steg med over 7,8 %, da efterspørgslen efter væskeindsats i sit netværk steg. Der er nu over 778.624 ETH satset i dets økosystem. Med de nuværende priser er disse mønter mere end en milliard værd.

Andre topbevægende kryptovalutaer var Uniswap, Basic Attention Token (BAT), Shiba Inu og Chainlink. Som jeg skrev her , sprang Chainlinks pris, efter at netværket tilføjede sit prisfeed i Base, det nye lag-2 netværk fra Coinbase.

Kryptovalutaer vil reagere mildt på de kommende amerikanske inflationsdata. Økonomer forventer, at dataene viser, at landets inflation forblev højere end Fed-målet på 2,0 %. De mener, at inflationen steg fra 3,0 % i juni til 3,3 % i juli, mens kerneinflationen faldt til 4,7 %.

Inflationstal er vigtige for kryptovalutaer på grund af deres indvirkning på Federal Reserve. Stærkere inflationstal end ventet vil pege på endnu en renteforhøjelse fra Fed.

I de fleste perioder har kryptopriserne en tendens til at falde i en periode med høj inflation, da det fører til en stærkere dollar. Denne tendens forklarer delvist, hvorfor de fleste kryptovalutapriser steg i år, da det amerikanske dollarindeks trak sig tilbage.

De amerikanske inflationstal kommer få dage efter, at USA har offentliggjort tal for blandede job. I sin rapport sagde Bureau of Labor Statistics (BLS), at landets arbejdsløshed faldt til 3,50%, da økonomien tilføjede over 187.000 job i juli.

Save