USD/INR-prognose forud for RBI-beslutning, amerikanske inflationsdata

USD/INR -kursen svæver tæt på det højeste niveau siden maj forud for Reserve Bank of Indias (RBI) beslutning og amerikanske forbrugerinflationsdata. Det handlede til 82, hvilket var over 1,4 % over det laveste niveau i denne måned.

RBI beslutning forude

USD/INR-parret vil have to vigtige katalysatorer på torsdag. Først vil Reserve Bank of India levere sin beslutning i august og give vejledning om, hvad der skal ske. Økonomer adspurgt af Reuters forventer, at banken vil lade renten være uændret på 6,50 % og likviditetsreserven på 4,50 %.

Sker det, vil det være fjerde møde i træk, at banken ikke har gjort noget. Banken begyndte at hæve renten i august sidste år, da den hævede dem til 4,40 % i et forsøg på at bekæmpe den høje inflation.

Beslutningen kommer på et tidspunkt, hvor Indiens inflation er ved at snige sig op igen. En meningsmåling fra Reuters viste, at den overordnede inflation sprang over RBIs øvre toleranceniveau på 6 %. Dem hos HSBC ser inflationen falde til 5 % i 2024.

Analytikere forventer ikke nogen rentenedsættelser i år, selvom der dukkede tegn på Indiens afmatning. I stedet forventer økonomer, at RBI vil begynde at sænke renterne i 1. kvartal af 2024.

Amerikanske inflationstal forude

Den næste vigtige USD/INR-katalysator at holde øje med vil være de seneste amerikanske forbrugerprisindeks (CPI) data. Økonomer mener, at inflationen vippede opad i juli. Netop forventningerne er, at det samlede CPI steg fra 3,0 % i juni til 3,3 % i juli.

Kerneinflationen forventes at komme op på 4,8 %, en lille stigning fra de tidligere 4,7 % i juli. Hvis dette er tilfældet, betyder det, at den amerikanske inflation stadig er stædigt høj, hvilket signalerer, at Fed har plads til flere renteforhøjelser.

Data indsamlet af CME viser, at Fed har en chance på 86,50 % for at forlade renterne mellem 5,25 % og 5,50 % i september. Endnu en stigning på 0,25 % vil sandsynligvis komme, hvis inflationen forbliver høj.

USD/INR prognose

USD/INR-kursen har været i en stærk bullish trend i de seneste par uger. Som følge heraf er parret forblevet over alle glidende gennemsnit. Den nuværende pris på 82,80 var det højeste niveau den 6. juli. Samtidig har MACD dannet et bearish divergensmønster.

Derfor, som jeg skrev her i sidste uge var udsigterne for USD til INR-kursen neutrale i øjeblikket. Mere svaghed i den indiske rupee vil blive bekræftet, hvis den bevæger sig over nøglemodstandsniveauet på 82,92, det højeste punkt den 8. august. Det alternative scenarie er, hvor parret falder og gentester støtten ved 82,60.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.