Ethereum (ETH) udsigter: on-chain metrics & lav volatilitet signal potentiale stigning

IntoTheBlock viser, at Ethereums volatilitet er faldet til rekordlave niveauer. I mellemtiden er det faldet sammen med altcoins on-chain-data, der signalerer bullishness for det næststørste digitale aktiv målt i værdi.

Analytikere forventer kortsigtede kursstigninger fra Ethereum, da lav volatilitet, som generelt varer mindre end en måned, ofte udløser kursbevægelser i begge retninger. I den sammenhæng kan Ether-entusiaster snart forvente flere prisudsving.

Ethereum-gebyrer og volatilitet på rekordlave niveauer

Ethereum fees have dropped significantly this week by 21.2%, reaching a two-month low. This decline coincides with a period of stagnating volatility.#ETH pic.twitter.com/jgk23bbv1v — IntoTheBlock (@intotheblock) August 11, 2023

Yderligere afslørede on-chain analyseplatformen IntoTheBlock betydelige fald i Ethereum-gebyrer, da alts volatilitet ramte historiske lavpunkter. I denne uge har gaspriserne styrtdykket med 21,2 % til 34,8 millioner dollars, hvilket har ramt 2-måneders laveste niveau. Det sker midt i stagnerende volatilitet.

Volatilitet måler tokens prisbevægelser over tid. IntoTheBlock antyder, at reduceret volatilitet katalyserer øget Ethereum-adoption. Pressetidsniveauerne er dog betydeligt lave.

Ethereums mere bullish målinger

Midt i rekordlav volatilitet har Ethereum blinket bullish on-chain-signaler. Markedsværdi til realiseret værdi (MVRV)-indikatoren, opnået ved at dividere kryptoens markedsværdi med dens realiserede loft, bestemmer, om aktivet er undervurderet eller overvurderet.

Save Ether MVRV ration on Santiment

Højere MVRV betyder flere personer, der er interesserede i at sælge midt i øget potentielle afkast. Santiments data viser, at Ethereums MVRV den 11. august er undervurderet, hvilket tyder på forestående stigninger for kryptovalutaen.

Også Ethereum-udbuddet på børser er faldet siden maj, mens spillere med dyppe lommer eller hvaler har øget deres beholdning inden for den tidsramme. Lave aktiver deponeret på handelsplatforme kan signalere forstærket købsmomentum. Desuden fremhæver ophobning af hvaler potentielle prisstigninger.

Ethereum prisudsigter

Ethereum registrerede mindre kurshandlinger inden for det seneste døgn og tabte 0,45% for at udforske $1.848-mærket. Altcoinen er stabiliseret over $1,8K efter den seneste USA PPI og CPI rapport.

Forbrugerprisindekset steg med 3,2 % i juli, mindre end forventet. Dataene har dog ringe indflydelse på kryptovalutapriserne, hvor Bitcoin og Ethereum forbliver relativt uændrede.

I mellemtiden har Ether svævet inden for en rækkevidde i løbet af de sidste par dage, mens tyre kæmper mod 24-timers 50 glidende gennemsnit på $1.881. At overvinde denne forhindring vil åbne porten til $1.930 før den psykologiske zone på $2K.

Ethereum-købere bør forstærke deres aktivitet for at undgå prisfald i retning af den vitale støttezone ved 24-timers 200 glidende gennemsnit på $1.793.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.