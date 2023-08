Plus500 giver lavere markedsvolatilitet skylden for et fald på 43 % i H1-resultatet

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Plus500 Ltd (LON: PLUS) endte i grønt i dag, selvom det rapporterede et stort hit til sit kerneoverskud i de første seks måneder af dette år.

Plus500 annoncerer et aktietilbagekøbsprogram

Copy link to section

Onlinehandelsplatformen tilskrev en stor del af H1-svagheden til lavere markedsvolatilitet.

Alligevel er investorer i ro, fordi Plus500 sagde, at det planlagde at returnere $120 millioner til dem via udbytte og aktietilbagekøb. CFO Elad Even-Chen sagde også til Reuters i dag:

Vi er meget positive over for andet halvår … vi ved ikke, hvordan volatiliteten vil se ud, men med diversificering og med adgang til nye produkter vil vi blive ved med at forbedre os år for år.

Tidligere i år modtog det israelske selskab en regulatorisk licens, der gjorde det muligt for det at udvide sine tjenester til kunder i De Forenede Arabiske Emirater. Dets aktier er i øjeblikket faldet med 25 % i forhold til deres højeste år til dato.

Plus500 er forpligtet til international ekspansion

Copy link to section

Plus500 oplevede sin kerneoverskudstank med hele 43 % på år-til-år-basis i første halvår af 2023. Sekventielt steg indtjeningen dog stadig med 17 %, ifølge pressemeddelelsen.

I løbet af seks måneders periode lancerede den finansielle teknologivirksomhed soft-lancering i amerikanske futures. I en tale med Reuters mandag sagde CEO David Zruia:

Vi er målrettet mod at sætte flere ressourcer, monetære og operationelle, på at udvide os i USA. Vi leder meget efter yderligere opkøb på internationalt geografisk niveau.

Bemærk, at det samlede antal aktive kunder på Plus500 Ltd faldt med 19% i 1. halvår på årsbasis. Liberum-analytikere kaldte stadig den første halvdel som en robust for virksomheden, da de gentog deres købsvurdering på den.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.