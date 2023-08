USD/RUB-prognose, efterhånden som den russiske rubel-krak tager til

Smerten fortsætter for den russiske rubel. USD/RUB -kursen steg til et højdepunkt på 99,54, som jeg havde forudsagt her . Den ligger nu på det laveste niveau i over 16 måneder, hvilket gør den til en af de dårligst ydende valutaer i år.

Ruslands økonomiske modvind

USD/RUB- og GBP/RUB-kurserne har været i en stærk bullish trend i år, da bekymringerne for den russiske økonomi fortsætter. Regeringen bruger flere penge på at finansiere den igangværende krig i Ukraine og eksporterer mindre på grund af sanktioner.

Nylige data viser, at landets budgetunderskud er steget kraftigt i de seneste måneder. Selvom dette forbrug har støttet økonomien, har dets indvirkning på valutaen været alvorlig.

Samtidig har økonomien oplevet et hop i importen. Data viser, at importen steg med 20 % i første halvår. Det meste af denne import kommer fra lande som Kina, Tyrkiet og Centralasien. Denne import betales i amerikanske dollar.

På en positiv side sælger Rusland stadig masser af råolie på trods af sanktioner fra Europa. En lille afgrøde af oliehandlere er dukket op, efter at giganter som Trafigura og Gunvor trak sig tilbage fra landet. De seneste data viste, at den eksporterede 7,3 millioner tønder om dagen i juli.

Olieeksporten er steget på et tidspunkt, hvor priserne er forblevet stabile, hvor Brent nærmer sig 90 dollars og WTI handles til 84 dollars. Russisk ural-pris har holdt sig et godt stykke over $60 pr. tønde.

Desuden stiger naturgasprisen også, da bekymringerne for en strejke i Australien fortsatte. Dette er vigtigt, da Australiens LNG-eksport tegner sig for omkring 11% af den globale forsyning.

USD/RUB teknisk analyse

USD/RUB-kursen har været i en stærk bullish trend efter bundet på 50,53 i 2022. På det daglige diagram bliver parret understøttet af 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Parret nærmer sig 50% Fibonacci Retracement-niveauet, hvilket er et positivt tegn. Oscillatorer som Stokastisk Oscillator og Relative Strength Index (RSI) er flyttet til det overkøbte niveau.

Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det næste modstandsniveau på 114,91, retracement-punktet på 61,8%. Denne pris er omkring 15% over det nuværende niveau. På kort sigt vil parret være en smule ustabilt, da 100 er et vigtigt modstandsniveau.

