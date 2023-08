Fitch kan snart blive nødt til at nedgradere en flok amerikanske banker

Amerikanske bankaktier er på vej ned her til morgen, efter at Fitch Ratings advarede om, at de muligvis skulle nedgradere en flok af dem, herunder JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM).

Fitch kunne gå til A+ på den amerikanske banksektor

Ratingbureauet sænkede sin score på ” driftsmiljø ” for landets banker med et trin til AA- i juni. På det tidspunkt havde den nævnt årsager, herunder raterelateret usikkerhed og pres på den samlede vurdering af USA.

Endnu vigtigere er det, at en yderligere nedgradering til A+ vil få firmaet til at gense sine ratings på over 70 amerikanske banker i sin dækning, sagde Chris Wolfe – en Fitch-analytiker i et eksklusivt interview med CNBC.

Hvis vi skulle flytte det til A+, ville det omkalibrere alle vores finansielle mål og sandsynligvis udmønte sig i negative vurderingshandlinger.

Fitch sænkede for nylig sin amerikanske langsigtede rating

Bemærk, at individuelle banker ikke kan have en rating, der er højere end det operationelle miljø i branchen som helhed. Så hvis miljøet nedgraderes til A+, skal folk som JPMorgan og Bank of America Corp (NYSE: BAC) også gå et hak ned.

Og det er kun for de store banker. De svagere långivere i en sådan begivenhed kan ende med en status uden investeringsgrad.

Aktiemarkedsnyhederne kommer kun få dage efter, at Fitch sænkede sin amerikanske langsigtede rating til AA+ på grund af voksende gæld og politisk dysfunktion. Peer Moody’s har for nylig også trimmet sine ratings på en lang række amerikanske banker (læs mere).

Dow Jones US Banks Index er tirsdag faldet mere end 2,0 %.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.