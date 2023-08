Hvad fik Marks og Spencer-aktien til at hoppe 8,0 % i tirsdags?

Aktierne i Marks and Spencer Group Plc (LON: MKS) endte med næsten 8,0 % i tirsdags, efter at detailhandleren hævede sine resultatudsigter for hele året.

Marks og Spencer lager op på øgede profitudsigter

Det multinationale var enige om, at makroudsigterne forbliver usikre, og at udgifterne kunne strammes fremad – men sagde, at overskuddet stadig forventedes at vokse i år i forhold til dets tidligere guidance for et fald.

Bemærk, at det britiske firma dog ikke gav et bestemt tal for forventet fortjeneste. Denne måling var kommet ind på £475,7 millioner ($603,5 millioner) i dets regnskabsår 2023.

Marks og Spencer aktien steg i morges, også fordi detailfirmaet sagde, at det fortsatte med at vinde andel i fødevarer samt tøj og hjem i de første nitten uger af dets nuværende regnskabsår.

Den britiske aktie er nu steget hele 70% år-til-dato.

Marks og Spencer siger, at salget i butikkerne klarer sig bedre

Marks og Spencer oplevede sit sammenlignelige fødevaresalg i den nitten ugers periode stige med mere end 11%, da det fortsatte med at fokusere på kvalitet.

En godt prissat kollektion af modeartikler leverede en over 6,0% like-for-like salgsvækst også i tøj- og boligsegmentet. Marks og Spencer tilskrev meget af styrken til salg i butikkerne, mens online var mere afdæmpet i den nævnte periode, ifølge pressemeddelelsen.

Tirsdag bekræftede den London-baserede forhandler også, at dens driftsmargin holder sig stærk i regnskabsåret 2024. Shore Capital-analytikerne Clive Black og Darren Shirley deler deres syn på Marks og Spencer-aktier i dag:

Vi fornemmer, at 13,5x PE-forhold ville være et passende mellemrum til at vurdere, om den nuværende Marks og Spencer-præstation har ben, hvilket indebærer en aktiekurs på c250p.

