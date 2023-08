Da Wilko konkurs fremhæver økonomiske problemer, hvad er det næste for detailhandel i Storbritannien?

Juli måned var den varmeste måned nogensinde for temperaturer globalt. Men i nationen Det Forenede Kongerige blev hættetrøjer iført dagligt, og temperaturerne var mærkeligt milde. Det regnede ofte, briterne klemte sig indendørs på pubber og restauranter og beklagede en sommer, der gled væk fra dem dag for dag.

Der er uden tvivl en meteorologisk forklaring på, hvordan så meget af Europa sydede i ekstrem varme, mens Storbritannien blev udeladt i kulden. Men på en måde fungerede det som en pæn analogi for, hvordan Storbritanniens engang så store økonomi er faldet på hårde tider.

Lavpriskæden Wilko, som blev grundlagt i 1930 og beskæftiger over 12.000 mennesker, meddelte i denne uge, at den var begæret konkurs. Slaget vækker yderligere bekymring over detailhandelens tilstand i Storbritannien, såvel som økonomien som helhed.

Wilkos død følger de seneste nyheder fra andre kædesværvægtere Marks & Spencers (LON: MKS) og Boots (NASDAQ: WBA) om, at de vil skrue ned for driften. Kampene midt i det nuværende klima kommer også kort efter endnu en udfordrende periode for mange detailbutikker, COVID-pandemien, ledet af afdelingsgiganten Debenhams, der lukkede dørene i 2021 efter 242 år i erhvervslivet.

FTSE 350 General Retailers Index, som repræsenterer resultaterne for generelle detailhandlere noteret på London Stock Exchange, er faldet med 27 % siden starten af 2022 (selvom tingene er blevet lysere siden oktober, hvilket vi vil diskutere senere).

Storbritanniens leveomkostningskrise

Den underliggende årsag til svagheden er velkendt: en økonomi, der knirker under en aggressiv leveomkostningskrise. Inflationen i Storbritannien sprang op i det tocifrede sidste år og er fortsat høj, og den seneste aflæsning kom på 8 %.

Med boliglånsrenter, der kvæler boligejere, og realløn, der ikke kan holde trit med stigende priser, er udgifterne sværere at opretholde for britiske husholdninger.

Ovenstående diagram tegner et gruopvækkende billede, men det viser også en skarp nedtur fra toppen sidste oktober. Djævelen kan dog være i detaljerne; mens ovenstående diagram viser en aftagende overskriftsrate, peger politikere ofte på kernetallet som mere vejledende. Denne metrik ekskluderer flygtige elementer såsom energi og mad.

Med disse udelukkelser ses kernetallet nogle gange som mere relevant i forhold til pengepolitiske beslutninger, hvilket har set renterne i Storbritannien stige mærkbart og likviditeten suget ud af systemet som følge heraf. Desværre for britiske forbrugere oplevede sidste måned den højeste kerneinflation siden 1992.

Der er derfor stor bekymring for, at inflationen ikke falder så hurtigt, som man havde håbet. At sammenligne Storbritannien med peer-nationer giver faktisk ikke optimistiske resultater; den nuværende (overordnede) inflationsrate er blandt de højeste i Vesteuropa.

Med hensyn til den overordnede tendens er USA formentlig nu det skinnende lys, og markedet forventer, at rentestigninger nærmer sig et slut, da inflationsraten falder til 3 % (selvom kampen heller langt fra er der). Kontrasten til Storbritanniens bane er klar:

Detailhandel blot en anden sektor

På denne baggrund er det let at se trængslerne i den britiske detailsektor. Det er det dog ikke

ikke alene i sine kampe – denne krise har påvirket hver eneste tomme af økonomien. Plotning af præstationen af General Retailers Index mod FTSE 250 viser dette som i næste diagram, hvor sidstnævnte falder et tilsvarende beløb sammenlignet med det niveau, det handlede ved indgangen til 2022.

(Mens FTSE 100 også præsenteres på nedenstående diagram, er dens stærke præstation vildledende med hensyn til at fungere som et barometer for Storbritannien. Virksomheder inden for indekset henter ca. 75 % af deres omsætning fra lande uden for Storbritannien, hvilket betyder, at de drager fordel af en svækkede pund sidste år. Derudover er indekset domineret af industrier som olie, banker, tobak og minedrift, og blev forstærket af energi- og råvareprisstigninger sidste år).

Og alligevel på trods af al denne undergang og dysterhed, viser ovenstående diagram også en genopblussen for detailhandel siden starten af året. Hvis man ser på General Retailers-indekset specifikt, har det ydet bedre end FTSE 250 siden 3. kvartal sidste år. Indtil videre i 2023 er indekset steget med 26 % i modsætning til FTSE 250, der har handlet fladt.

Stemningen er fortsat lav og de disponible indkomster skrumpede, men billedet er unægteligt lysere end ved årets begyndelse. Det er kun ni måneder siden, at Lizz Truss’ katastrofale regeringstid startede, og næsten tæskede hele økonomien inden for hendes kaotiske 44-dages periode. Selvom det er en lav bar, ser tingene i det mindste ud til at være på vej i den rigtige retning, omend langsomt.

Udfordringerne er dog stadig store for detailhandlen. I sidste uge sagde British Retail Consortium (BRC), at detailsalget steg 1,5 % år-til-år, langt under den gennemsnitlige 12-måneders vækstrate på 3,9 %. Måske af større bekymring er det faktum, at kursen er faldet fra 2023-toppen på 5,2 % i februar.

Bank of Englands cheføkonom, Huw Pill, vakte opsigt i april, da han sagde, at britiske husholdninger og virksomheder er nødt til at “acceptere, at de har det værre”. Alligevel er tallene klare. Hvor dystert det end er, i denne post-pandemi, post-Brexit, leveomkostningskriseøkonomi, er Storbritannien simpelthen ikke så rigt, som det plejede at være. Det er tydeligt rundt omkring i landet, men særligt akut i detailhandlen.

