Hvorfor har FTSE 100-indekset klaret sig så godt, idet den britiske økonomi er på randen af en recession?

2022 var et år fra helvede for investorerne på aktiemarkedet.

Risikoaktiver havde deres værste år siden det store finansielle krak i 2008, da inflationen var aggressivt ude af kontrol og tvang centralbankerne ind i den hurtigste renteforhøjelsescyklus i nyere tid.

Og selvom 2023 har budt på et pusterum, da markedet bevæger i forventningen om, at renten måske vil falde hurtigere end ellers forventet, så slikker investorerne stadig deres sår, så stort var omfanget af tilbagetrækningen sidste år.

Men ikke alt blev revet ned. Der har været lommer af tilflugtssteder for investorerne midt i al vanviddet. En af dem har været FTSE 100-indekset.

Det britiske indeks ligger i 4,6% af sit rekordhøje niveau, som det ramte i februar i år.

Præsentation af sin 2022-præstation mod et udvalg af andre aktieindekser fremhæver omfanget af dets overlegne præstationer.

Dette var det eneste indeks, der genererede et positivt afkast for investorerne, da stort set alle de andre store aktieindekser faldt utroligt meget, både på grund af den stramme valutapolitik, men også den russiske krig i Ukraine, samt de stadigt dvælende COVID-effekter (især i Kina) ).

Hvorfor nåede FTSE et rekordhøjt niveau?

Så hvordan nåede FTSE 100-indekset det rekordhøje niveau i februar?

Okay, det kan bestemt ikke afhænge af den britiske økonomis præstationer. I februar forudsagde IMF, at Storbritannien ville være den eneste avancerede økonomi til at trække sig sammen i 2023.

Landet har kæmpet økonomisk efter Brexit. Jeg skrev et dybt dyk om landets situation i oktober sidste år, og det har været en meget hård omgang for Storbritannien.

Måske kan 2022 opsummeres af premierminister Lizz Truss’ katastrofale 49-dages regeringsperiode, hvor hun blev tvunget til at fratræde sin stilling efter næsten at have gjort landet konkurs via et uheldigt budget. Bank of England trådte til sidst ind som køber af sidste udvej for at dæmme op for en fuldstændig pensionskrise.

Så Storbritannien havde tre premierministre og to monarker på syv uger, alt imens de kæmpede mod en kæmpe leveomkostningskrise – selv i dag er inflationen fortsat på 10,4% – en stigning på 30 bps fra sidste måned.

Kort sagt, nej, den britiske økonomi klarer sig bestemt ikke godt.

Energikrisen og råvarepriserne er årsag til FTSE 100-afkast

Selvom energikrisen forårsagede store problemer for økonomien som helhed, så drev velsignelsen for olie- og energipriserne aktionærpriserne opad – hvilket gav næring til det kraftige afkast hos FTSE 100.

Olieselskaber som BP og Shell rapporterede om en stor indtjening, idet selv på trods af den dystre baggrund bag de stigende oliepriser, så var investorernes lommer stadig forede som aldrig før.

Indekset er også blevet boostet af råvarerne, som er steget kraftigt i pris på grund af forsyningskæde begrænsningerne og Kinas overgang fra nul-COVID til fuld genåbning.

Med overskuddet stigende på grund af disse faktorer, så er aktiekurserne nu steget, selvom det virker kontraintuitivt sammenlignet med den sløve britiske økonomi.

FTSE 100 mangler også teknologivirksomheder. Dette kan næsten ses, idet indeksernes boomer, med færre Silicon Valley-typer og flere gammeldags virksomheder som olie, minedrift, tobak og banker.

Og der var ingen værre sektor end teknologisektoren sidste år, da området er ekstra følsomt overfor stigende renter.

Et svagt pund og multinational indtjening

Så er der også spørgsmålet om, hvor overskuddet kommer fra. Cirka 75% af omsætningen hos FTSE 100-virksomhederne stammer fra udlandet.

Dette betyder ikke blot, at virksomhedernes udsigter er mindre bundet til Storbritanniens skæbne, men de modtog også en kæmpe velsignelse fra pundets så kraftige værdiforringelse overfor euroen ( USD/GBP ).

Selvom pundet er vendt en smule tilbage siden oktober, så blev pundet i størstedelen af 2022 knust af dets amerikanske modpart.

Sammenfattende er sammensætningen af FTSE 100 ret unik, idet det er mere følsomt overfor råvarepriserne og de udenlandske indkomster, hvilket betyder, at 2022 var en perfekt storm for indekset, idet råvarepriserne steg og pundet faldt.

Den bedste måde at vise dette på er ved at sammenligne FTSE 100-præstationerne med FTSE 250, som er det andet britiske indeks, men som består af de 250 bedste virksomheder målt efter markedsværdi snarere end de 100 bedste virksomheder.

Forskellen i præstation mellem de to indekser var den største siden 80’erne, hvor FTSE 250 var mere følsom overfor det britiske selskab og faldt med 19,7% sammenlignet med FTSE 100’s stigning på 4,7%.

Det var første gang, at FTSE 100 overgik FTSE 250 siden 2018.