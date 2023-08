Aviva CEO om H1-resultater: ‘vi oplevede virkelig stærk vækst i første halvår’

Aviva plc (LON: AV) endte lidt op onsdag efter at have rapporteret en år-til-år stigning i sit driftsresultat i første halvår.

Aviva oplevede et overskud på 8,0 % i 1. halvår

Forsikringsselskabet sluttede de første seks måneder af dette år med £715 millioner ($908,5 millioner) i driftsresultat – en stigning på 8,0% i forhold til sidste år og omkring £14 millioner sammenlignet med konsensus.

Aviva tilskrev styrken i H1 til dens personlige såvel som den kommercielle division. På CNBCs ” Squawk Box Europe ” sagde CEO Amanda Blanc i dag:

Beholder vores kunder kontanter på platformen, betaler vi ca. 4,5% tilbage til dem. De kan holde deres penge i kontanter, mens de ser på markedsforholdene og beslutter, hvad de skal gøre.

Hun bekræftede også, at virkningen af canadiske naturbrande har været beskeden. Det multinationale så sine bruttoskrevne præmier stige fra £4,69 milliarder til £5,27 milliarder også (forud for estimater).

Avivas forventninger til hele året

Aviva sagde, at dets solvens II-forhold var 202% i første halvår, ifølge pressemeddelelsen – en stigning på 600 basispoint i forhold til sidste år, der hjalp med at slå forventningerne med 3,0%.

Det britiske firma forudser nu, at dets driftsresultat for hele året vil vokse med op til 7,0 %. Ifølge CEO Blanc:

Bekymringer omkring ventetider i NHS, der kommer igennem i vores sygesikringsnumre. På individuel beskyttelse oplevede vi virkelig stærk vækst i første halvår.

Aviva forventer nu at overgå sine mellemfristede vækstmål. Onsdag hævede det også sit midlertidige udbytte med 8,0 % til 11,1 pence pr. aktie.

Aviva er åben for opkøb

Aviva plc er interesseret i at foretage opkøb for at udvide sit fodaftryk inden for kommerciel forsikring og komme ind på Lloyd’s forsikringsmarkedet.

Bemærk, at erhvervsforsikring i øjeblikket udgør halvdelen af skadeforsikringsvirksomheden. I en kommentar til det stigende fokus på vægttabsmedicin sagde CEO Amanda Blanc:

Vi overvåger den sektor meget nøje. Vores aktuarer er over alle disse tal, som du ville forvente, og vi ser med interesse for at se, hvad udviklingen der kommer til at være.

Aktierne i Aviva plc er i øjeblikket faldet med omkring 15 % i forhold til deres højeste år til dato.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.