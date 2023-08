EUR/JPY bullish breakout vil fortsætte langt ud over 160

Valutamarkederne er langsomme i løbet af sommeren, og i år er det ikke anderledes. Når dette sker, ser handlende normalt på større tidsrammer for at positionere sig til næste træk.

Ved at fortolke og analysere tidsrammer ud over det daglige diagram er tendenser nemmere at få øje på. Sådan er det med EUR/JPY-parret, som har været stigende siden februar 2020, og der er ingen tegn på ændring.

Den handler nu tæt på 160, men diagrammet nedenfor viser, at der kan være mere styrke forude. Mere præcist, ved at se på den ugentlige tidsramme gennem Elliott Waves-objektivet, er det nylige EUR/JPY bullish breakout over 150 kun begyndelsen på noget meget større.

EUR/JPY bullish breakout er starten på en impulsiv bølge

Elliott Waves teorien opdeler markedsbevægelserne i impulsive og korrigerende. En impulsbølge har fem segmenter mærket med tal, og korrigerende bølger er mærket med bogstaver.

Et andet kendetegn ved impulsbølger er, at mindst én af dem skal strække sig. Elliott beregnede, at en forlænget bølge skal overstige 161,8 % af den næstlængste bølge, og den gælder kun for 1., 3. eller 5. bølge.

Desuden er 3. wave-udvidelsen den mest almindelige opsætning. Det betyder, at 3. bølge i en impulsiv struktur skal overstige 161,8 % af enten 1. eller 2. bølge, afhængig af hvilken der er den længste.

Fordi under en impulsiv struktur, 1. bølgens længde er den første, Elliott-handleren kender, er det meget almindeligt at beregne den minimumsafstand, som den 3. bølge skal tilbagelægge for at nå det udvidede niveau.

Fra venstre mod højre hoppede EUR/JPY-valutaparret fra 114-området i februar 2020 i det, der er den 1. bølge (i sort). Dernæst dannede markedet en løbende korrektion for den 2. bølge, som endte med en trekant.

Den 2. bølges løbekarakter indebærer, at 3. bølgen vil være meget længere end 161,8 % af 1. bølgen. Den overstiger normalt 461,8 % eller endnu mere, og prishandlingen skal holde sig over den opadgående kanal, der er set ovenfor.

Kort sagt, EUR/JPY bullish breakout er kommet for at blive, da markedet forbliver bud over den øvre kant af den bullish kanal. Se efter, at 160 blot er en milepæl i jagten på højere niveauer, såsom 165 eller endda 170.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.