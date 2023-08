USD/RUB, GBP/RUB: Russisk rubelvalutakontrol kan give bagslag

Den russiske rubel er steget kraftigt i de seneste to dage, da investorer reagerer på Kremls handlinger for at dæmme op for sit salg. GBP/RUB -parret trak sig tilbage til et lavpunkt på 120, hvilket er lavere end det højeste på 129,44 år til dato. Tilsvarende faldt USD/RUB -kursen fra 102,27 til et lavpunkt på 92,24.

Putin kæmper for at redde rublen

Copy link to section

Vladimir Putin, Ruslands præsident, kæmper for at redde den faldende rubel. I en erklæring tirsdag besluttede Bank of Russia at hæve renten med 3,5 % til 12 %. Renteforhøjelsen skal tilskynde opsparere til mere rubelefterspørgsel.

Samtidig overvejer Kreml at indføre kapitalkontrol i et forsøg på at begrænse valutaens flugt. Nogle af disse foranstaltninger omfatter at beordre store virksomheder til at konvertere deres udenlandske kontanter til rubler.

Eksportører kan også blive pålagt at sælge op til 80 % af deres omsætning i udenlandsk valuta inden for 90 dage efter levering. Virksomheder, der undlader at overholde, vil blive forbudt og straffet. Rusland vil også overveje at standse udbetalingen af udbytte til lande i udlandet og annullere importsubsidier.

Den russiske rubel er faldet i de sidste par måneder på grund af handelsubalancen i landet. Mens Rusland stadig sælger råolie og naturgas, bruger regeringen flere penge på at finansiere krigen. Resultatet er, at dens valutareserver er faldet, mens underskuddet er vokset.

Samtidig har mange russere og virksomheder øget deres eksponering mod udenlandsk valuta, især dollaren.

Alligevel er der bekymring for, at disse kapitalkontrolforanstaltninger vil give bagslag, da det kan sænke forretningsaktiviteten i landet. I stedet er den egentlige løsning for rublen at øge eksporten og genåbne landet. Disse foranstaltninger ville kun virke, hvis krigen i Ukraine slutter. I en note sagde en analytiker til FT :

»Der er to løftestænger, som russiske myndigheder kan bruge til at støtte rublen. Den første er at undgå [olie] prisloftet [pålagt af vestlige lande] mere effektivt og øge eksportindtægterne for at øge overskuddet på de løbende poster. Den anden er kapitalkontrol.”

GBP/RUB prognose

Copy link to section

Save

GBP/RUB har været i en stærk bullish trend efter bundet på 62 i 2022. På det daglige diagram er parret forblevet over de 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit, hvilket signalerer, at køberne har kontrol. Det nærmer sig også 50% Fibonacci Retracement niveau. Parret er også over den stigende trendlinje vist i blåt.

Derfor formoder jeg, at GBP til rubel vil fortsætte med at stige, med det næste mål at se er 50% retracement point på 132,90. Hvis dette sker, vil USD/RUB-kursen også fortsætte med at stige og teste 50% retracement-punktet ved 102,33, som jeg forudsagde her.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.