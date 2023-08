Walmart Inc (NYSE: WMT) havde et stærkt andet kvartal, da det fortsatte med at vinde andel i dagligvarer, hvilket resulterede i et stærkt fødevaresalg.

Walmarts vejledning for fremtiden

Aktier i detailhandelen åbnede lidt op i dag på guidance, der også var nogenlunde på linje med forventningerne.

Walmart ser nu, at deres indtjening pr. Til sammenligning lå analytikerne på henholdsvis 6,30 dollar per aktie og 4,4 %. På CNBCs ” Squawk Box ” sagde detailanalytiker Sucharita Kodali fra Forrester Research i dag:

Der er stadig en vis modstandskraft i forbrugerforbruget, hvilket tyder på, at økonomien er ret stærk. Men de skal nok være lidt forsigtigt optimistiske resten af året.

Den multinationale prognose for det nuværende kvartals salg kom langt før Street-estimaterne torsdag. Walmart-aktien er nu steget mere end 10 % i forhold til starten af dette år.

Walmart Q2 finansielle højdepunkter

Tjente 7,89 milliarder dollars mod 5,15 milliarder dollars året før

Indtjening pr. aktie steg også fra $1,88 til $2,92

Justeret EPS udskrevet til $1,84 i henhold til pressemeddelelsen

Omsætningen steg med 6,0 % år-til-år til 161,63 milliarder USD

Konsensus var $1,71 per andel af $160,22 milliarder omsætning

Walmart noterede sig en årlig vækst på 6,4% i sit amerikanske same-store-salg i dette kvartal – også før estimater. Ifølge Forresters ekspert:

Tallene var ret stærke. Der var næsten ingen metrik, der virkede blød. De er så vægtede i dagligvarer, og det er, hvad forbrugerne bruger på … de køber og køber hos Walmart.

Annoncering og e-handel udmærkede sig i 2. kvartal

Walmart oplevede en hel 35% årlig vækst i sin reklameforretning i andet kvartal. Salget af e-handel steg også med 24 pct. Kodali tilføjede:

Den gennemsnitlige vækstrate i e-handel er i de lave teenagere. Enhver, der vokser højere end det, vinder andel. Walmart [vinder andel online fra Target] og vinder endda andel, vil jeg påstå fra Amazon.

Alt i alt forbedrede den store kasseforhandler sin bruttomargin med 50 basispoint i 2. kvartal.

Andre bemærkelsesværdige tal i indtjeningsrapporten inkluderer en stigning på 13% i det internationale salg. Men Sam’s Club-salget i USA faldt 0,3% i det nyligt afsluttede kvartal til 21,8 milliarder dollars. Sidste måned afslørede Walmart planer om at bruge yderligere 1,4 milliarder dollars på Indiens Flipkart, som Invezz rapporterede her.

