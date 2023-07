Walmart bruger yderligere 1,4 milliarder dollars på Indiens Flipkart

Walmart Inc (NYSE: WMT) bruger yderligere 1,4 milliarder dollars på at udvide sit fodaftryk i Indien, ifølge en WSJ-rapport mandag.

Walmart hæver sin andel i Flipkart

Detailhandelen investerede 16 milliarder dollars i 2018 for at øge en aktiepost på 77 % i Flipkart. Nu sætter det yderligere 1,4 milliarder dollars ind for at erhverve den resterende andel af Tiger Global i Indiens største e-handelsplatform.

Ifølge Wall Street Journal værdier den nævnte transaktion Flipkart til omkring 35 milliarder dollars – ned fra 38 milliarder dollars, som onlineshoppingbutikken var værd i 2021.

Walmart har angiveligt også købt den resterende andel af Accel i Flipkart. Hvor meget det multinationale betalte for det, er dog stadig uvist.

Store-boks-forhandlerens aktier er i øjeblikket steget mere end 10% for året.

Walmart er super bullish på Flipkart

Bemærk, at Flipkart har overvejet børsnotering i USA i årevis. I april 2022 blev det rapporteret målrettet mod en værdiansættelse på op til $70 milliarder. Men e-handelsplatformen har endnu ikke bekræftet planerne om en børsnotering.

Walmart ønsker at fordoble sin internationale bruttovaremængde i løbet af de næste fem år og havde for nylig døbt Flipkart en nøgle til at leve op til denne forpligtelse.

Vi er fortsat sikre på Flipkarts fremtid og er endnu mere positive over for mulighederne i Indien i dag, end da vi først investerede.

Nyheden kommer kun få dage før Walmart Inc forventes at rapportere sine økonomiske resultater for andet kvartal. Konsensus er, at den skal tjene 1,67 USD pr. aktie mod 1,77 USD pr. aktie for et år siden.

