Optimistiske investorer ser muligheder i Shiba Memu, idet flokken satser mod markederne

Kryptomarkedernes fortsatte usikkerhed får de handlende til at blive mere forsigtige. Den samlede kryptomarkedsværdi er faldet med næsten 2% i de seneste 24 timer til $1,18 billioner. Fed’s renteudsigter, som antydet i et referat, der blev offentliggjort onsdag, har heller ikke hjulpet aktierne.

Dette er en tendens, der har resulteret i, at Bitcoin er faldet 3% i den seneste uge og i øjeblikket svæver tæt på $28,5k. Bitcoin Fear & Greed-indekset forbliver neutralt, men en ny svaghed kunne betyde, at BTC-gentester niveauerne under $28k-regionen for første gang siden juni. Ethereum er også faldet under $1,8k. I mellemtiden skærer b.la. Ripple, Dogecoin og Litecoin skarpt i de seneste gevinster.

Optimistiske investorer ser muligheder i krypto-nedtur

Ifølge on-chain data har nedturen i kryptokursen betydet en stigning i shorts. Med de likvidationer, der sandsynligvis vil følge, så forsøger kyndige investorer at positionere sig selv, da de ser dette som tidspunktet til at købe. Nye projekter af interesse omfatter Shiba Memu, hvis forsalg har tiltrukket over $2 millioner fra de globale investorer.

En række analytikere på markedsintelligensplatformen Santiment siger :

“De handlende shorter nu, da krypto markedsgrænserne fortsætter deres nedtur. Når publikum begynder at satse mod markederne, så øger dette sandsynligheden for #likvidationer, hvilket får priserne til at stige. For mange #optimistiske investorer derude er dette signalet, som mange venter på.”

Hvad er Shiba Memu?

Shiba Memu er et nyt kryptoprojekt, der udnytter kunstig intelligens. Dets originale token er SHMU, et ERC-20-token, der vil være fællesskabsejet midt i den yderligere udvikling. SHMU har en samlet forsyning på 1 milliard tokens, hvoraf 85% er tilgængelige for de tidlige investorer under forsalget.

Hvorfor kigger krypto AI-investorer og fans på Shiba Memu?

Et nyt projekt, der har grebet meme-møntverdenen med en smart integration af kunstig intelligens, og har skabt et buzz hos fællesskabet inden det går live. Dette skyldes i høj grad en marketingstrategi, der er i stand til at kopiere indsatsen fra hundredvis af marketingbureauer.

Da AI allerede er en stærk fortælling på tværs af blockchain og mainstream tech-branchen, så udnytter Shiba Memu kraften indenfor AI og tilfører den meme-mønt hype for at skabe et marketingkraftcenter, der kunne overhale etablerede mønter som Pepe og Floki.

Brugen af naturlig sprogbehandling, prædiktiv analyse, video- og billedgenkendelse og sentimentanalyse til at skabe et AI-dashboard lover at have en state-of-the-art platform, der kan markedsføre sig selv 24/7. Selvpromoveringen, integreret med brugerfeedback, har potentialet til at ændre meme-mønt branchen og sende Shiba Memu på vej til dominans.

Mange analytikere mener, at Shiba Memu kunne være en kryptoperle i 2023.

Deltag i forsalget her.

Er SHMU værd at købe nu?

Det er sandsynligt at de tidlige investorer tror på det faktum, at krypto og AI er blevet forudsagt til at være stærke fortællinger i de næste par år som et perfekt tidspunkt til at købe SHMU. Det er også væsentligt, at kryptomarkedet forventes at forlade bjørnemarkedet snart, hvor Shiba Memu lanceres på børserne under denne nye cyklus, der sandsynligvis vil se dets værdi eksplodere.

I øjeblikket er SHMUs pris på $0,020800 og vil stige til $0,021025, med stigningen forudprogrammeret til at finde sted hver 24. time kl. 18.00 GMT.

Det åbne forsalg vil se tokens værdi stige til $0,0244, og givet lignende tendenser i meme-møntverdenen kan det eksplodere til nye højder, når handel begynder på større børser. Det er dog vigtigt at bemærke, at tidligere resultater ikke er en garanti for fremtidige afkast. Kryptomarkedet er også stadig stort set vildt, og andre markedsforhold kunne påvirke priserne.

Læs mere om dette projekt ved at besøge deres officielle hjemmeside eller læse deres hvidbog.

