Guldprisprognose, da Kina og Saudi-Arabien dumper amerikanske statsobligationer

Guldprisen fortsatte sin nedadgående tendens mandag, da uroen på obligationsmarkedet fortsatte. XAU/USD-parret faldt til et lavpunkt på 1.880, det laveste niveau siden 14. marts. Det er faldet med mere end 9,3 % fra det højeste niveau i år.

Kina og Saudi-Arabien dumper USD

Guldprisen er kommet under intenst pres i de seneste par måneder, selvom udfordringerne på obligationsmarkedet fortsatte. Obligationsrenterne, som bevæger sig omvendt til priserne, sprang til det højeste niveau i mere end et årti.

Udbyttet af det 10-årige statsobligation steg til 4,346 %, det højeste niveau siden 2007, da investorerne forudsagde, at Fed vil fortsætte med at hæve renten. Den 30-årige obligationsrente sprang til det højeste punkt siden 2012.

Navnlig har guldprisen kæmpet, selv efter nogle vigtige nyheder om den amerikanske økonomi. Mens landets budgetunderskud er skyhøje, er nogle nøglekøbere af amerikansk gæld ved at trimme deres andel.

Kina, den næststørste indehaver af amerikansk gæld, har reduceret sin andel til det laveste niveau i mere end 14 år. Det har nu omkring 850 milliarder dollars i amerikansk gæld, hvilket er lavere end dets rekordhøje niveau på over 1,2 billioner dollars.

Saudi-Arabien har også dumpet amerikanske statsobligationer. Det solgte obligationer til en værdi af over 3 milliarder dollars i juli, den tredje måned i træk. Det rummer nu 108 milliarder dollars. Disse lande flytter nu disse midler til andre aktiver, herunder guld. Andre bemærkelsesværdige købere af guld er centralbanker i Tyrkiet og Indien.

Regeringer er i stigende grad bekymrede for USA, efterhånden som de geopolitiske risici springer. For eksempel er der bekymring for, at USA kan indefryse deres midler, som de gjorde med Rusland ved begyndelsen af krigen i Ukraine.

Desuden er de forskrækkede over den nylige beslutning fra Fitch om at skære den amerikanske kreditvurdering ned fra AAA til AA-. Den amerikanske gæld er steget kraftigt i de seneste par år, og analytikere forventer, at situationen vil blive værre. Alle disse faktorer er positive for guld, som ses som en sikker havn.

Guldpris prognose

Det daglige diagram viser, at guldprisen har været i et dybt frasalg i de seneste par måneder. Det har nu krydset det vigtige supportniveau på $1.957, det højeste niveau den 3. februar. Det har også bevæget sig under det vigtige 50-dages glidende gennemsnit og den afgørende støtte på $1.892.

Relative Strength-indekset (RSI) og den stokastiske oscillator er drevet nedad. Derfor er udsigterne for guldprisen bearish, med det næste vigtige støtteniveau på $1.800. På lang sigt vil guld dog sandsynligvis vende tilbage, når efterspørgslen fra centralbankerne stiger.

