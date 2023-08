USD/CHF: Sagen for schweizerfrancen som et levedygtigt dollaralternativ

Den schweiziske franc har været en af de bedst ydende valutaer i de seneste par år. USD/CHF- parret er faldet med mere end 15 % fra det højeste niveau i 2016, mens EUR/CHF er faldet med over 43 % fra det højeste niveau i 2007.

USD/CHF, EUR/CHF diagrammer

Risiko for hegemoni i amerikanske dollar

En af de største udfordringer i verden i dag er den amerikanske dollars hegemoni og dens rolle i verdensøkonomien. Disse bekymringer er steget betydeligt i de sidste par måneder, da dollarens styrke har forårsaget kaos på det nye marked.

De blev også forværret af USA’s sanktioner fra amerikanske myndigheder. Det vigtigste er, at disse myndigheder sanktionerede Ruslands centralbank efter invasionen af Ukraine.

Derfor, som jeg skrev her , er flere lande som Kina og Saudi-Arabien begyndt at skære i deres eksponering mod amerikansk gæld. Også BRICS-topmødet i Sydafrika forventes at fokusere på en alternativ valuta.

Jeg tror, at en BRICS-valuta ikke vil ske på grund af forskellene mellem medlemslandene, især Indien og Kina. Mekanikken til at danne en ny valuta er også langt mere kompliceret, end de fleste tror.

Derfor vil den amerikanske dollar bevare sin styrke i de kommende år. Men det står over for betydelige risici, især på grund af den stigende amerikanske gæld, som vil nå op på 50 billioner dollars i de næste par år.

https://www.youtube.com/watch?v=DUbgg7TQWFY&pp=ygUOYnJpY3MgY3VycmVuY3k%3D

Etui til schweizerfranc

Som sådan mener jeg, at den schweiziske franc er et bedre alternativ til den amerikanske dollar af tre hovedårsager. For det første er Schweiz et af de mest udviklede lande med det syvende største BNP pr. indbygger. Denne styrke betyder, at landets stabilitet vil fortsætte i lang tid.

For det andet har Schweiz minimal offentlig gæld. Den samlede offentlige gæld er på over 256 milliarder dollars. Det har en gæld i forhold til BNP på mindre end 45 %. USA har en gæld til BNP på over 122 % og forventes at fortsætte med at stige.

Den schweiziske gæld er væsentligt mindre end den schweiziske nationalbank (SNB) bunke af investeringer på 1 billion dollar. Det ejer aktier i virksomheder som Apple, Amazon, Starbucks. Det betyder, at landet har nul chancer for at misligholde.

For det tredje, og vigtigst af alt, er Schweiz kendt for sin neutralitet i store spørgsmål. Det er ikke medlem af EU, selvom det nyder godt af blokken. Det er heller ikke medlem af NATO, hvilket betyder, at det har få fjender i udlandet.

Schweiz har også brugt sine sanktionsbeføjelser sparsomt. Mens det har s anktioneret Rusland for dets invasion af Ukraine, er dets sanktioner mindre strenge end andre lande. Schweiz har også opretholdt venskabelige forbindelser med lande som Iran og Kina.

Derfor har Schweiz funktioner, som få lande har. Det er et stabilt demokrati med få fjender rundt omkring i verden, hvilket gør schweizerfranc til den sikreste valuta i verden. Francen er sikrere end andre valutaer som den japanske yen, norske kroner og svenske kroner.

For eksempel har Japan allieret sig tæt med USA og har et bjerg af gæld. Den svenske krone er i fare, da landet søger at blive medlem af NATO, og dets økonomi bremser. Norge er heller ikke så neutralt som Schweiz i geopolitiske spørgsmål.

