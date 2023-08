NZD/USD-prognose: Kiwi er moden til et bearish breakout

NZD/USD -kursen bevægede sig sidelæns onsdag morgen, da amerikanske obligationsrenter steg og efter det seneste detailsalg i New Zealand. Parret handlede til 0,5950, et par point over sidste uges lave på 0,5893.

New Zealand detailsalg

Copy link to section

NZD/USD-parret har holdt sig i et stramt interval i de seneste par uger, da investorerne fokuserer på det amerikanske obligationsmarked. Et obligationsudsalg er intensiveret og skubbede dem til det højeste niveau i et årti.

Denne præstation er et tegn på, at Federal Reserve vil fortsætte med at hæve renten i de kommende møder. De fleste analytikere forventer, at Fed vil hæve med 0,25 % i september efterfulgt af en længere pause.

Yderligere renteforhøjelser vil sandsynligvis bremse økonomien yderligere. De seneste data viser, at realkreditrenterne er steget til over 7 %, mens udeblivelser på lån er steget til det højeste niveau i årevis.

Den næste nøglekatalysator for NZD/USD vil være det kommende Jackson Hole Symposium i USA. Dette møde giver centralbankembedsmænd mulighed for at give vejledning om, hvad de kan forvente.

NZD til USD-parret reagerede også på de seneste newzealandske detailsalgstal. Ifølge statistikbureauet faldt kernedetailsalget med 1,8 % i 2. kvartal efter et fald på 1,6 % i det foregående kvartal. Dette fald var mindre end medianestimatet på 2,5 %.

Det generelle detailsalg faldt med 1,0% i kvartalet fra tidligere 1,6%. Disse tal betyder, at New Zealands økonomi stadig kæmper efter at være gået ind i en recession tidligere på måneden. RBNZ har sat sine renteforhøjelser på pause for nylig.

NZD/USD teknisk analyse

Copy link to section

Save

NZD/USD-kursen har været i en stærk bearish trend efter at have toppet på 0,6413 i juli. Det faldt til et lavpunkt på 0,5893 i sidste uge. Et nærmere kig viser, at det har dannet en faldende kanal vist i sort. Den er flyttet til oversiden af denne kanal.

Parret forbliver under det 50-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) er drevet opad. Derfor vil parret sandsynligvis genoptage den bearish trend i de kommende dage, da sælgere målretter nøglestøtten til 0,5893.

Save