USD/INR: Indisk rupee vågner op efter den vellykkede månelanding

USD/INR dykkede igen torsdag, da investorerne jublede over Indiens månelandingsmilepæl. Parret trak sig tilbage til et lavpunkt på 82,37, det laveste niveau siden 2. august. Det er trukket tilbage med mere end 1,17 % fra det højeste niveau i denne måned.

Månelanding i Indien

Den indiske rupee genvandt momentum i denne uge, da Indien demonstrerede sine fremskridt inden for videnskab og teknologi. Landets Chandraayan-3 rover landede på månen onsdag og begyndte at indsamle data.

Dette er en stor bedrift for Indien, da det er det fjerde land, der lander på månen efter USA, Sovjetunionen og Kina. Det er også en vigtig milepæl, da Indien spænder muskler i verdensøkonomien.

Som Kinas økonomi tømmes, peger mange analytikere på, at Indien bliver en vigtig vækstmotor for verdensøkonomien. Nylige data viser, at Indiens økonomi vokser i et hurtigere tempo end dets jævnaldrende.

De seneste estimater fra State Bank of India (SBI) kræver, at økonomien vokser med 8,3 % i år. Det er et højere estimat end Reserve Bank of Indias mål på 7,8 %. Kina, derimod, forventes at vokse med omkring 5 % eller mindre i år.]

Hvis denne tendens fortsætter, er der derfor en sandsynlighed for, at den indiske økonomi vil overhale Japan i de kommende år.

Når man ser fremad, vil den næste katalysator for USD/INR-kursen komme fra USA. På torsdag vil USA offentliggøre de seneste ordretal for varige varer, der vil vise styrken i fremstillingsindustrien.

Den vigtigste katalysator bliver Jackson Hole-topmødet i USA. Dette møde vil give Fed-embedsmænd en snak om økonomien og hvad de kan forvente i de kommende møder.

USD/INR teknisk analyse

Ser vi på USD/INR dagligt diagram, ser vi flere ting. Først fandt parret en stærk støtte på 83, det højeste niveau den 3. november, den 22. december og den 14. februar. Det nærmede sig også dette modstandspunkt flere gange i år.

USD til INR-parret lavede et falsk breakout tidligere på måneden. En anden observation er, at parret har dannet en stigende trendlinje, de laveste niveauer siden 14. november. Det forbliver over det 50-dages glidende gennemsnit.

Derfor vil parret sandsynligvis falde og genteste den stigende trendlinje i de kommende dage. Hvis dette sker, vil USD/INR falde til omkring 82,10.

