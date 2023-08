CHANCER prognose midt i positiv satsning på krypto

Kryptomarkedet steg 1,3% denne torsdag morgen for at afspejle gevinster set på Wall Street midt i stadig mere positive væddemål fra markedsdeltagere. Momentum ser ud til at være faldet over i Chancer ($CHANCER) forsalget, som er klar til at nå $1,7 millioner.

Kryptopriserne afspejler Wall Street, Bitcoin tester $26,5k

Onsdag så en blockbuster indtjeningsrapport fra Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA), hvor reaktion i efter-timers handel slyngede halvlederbehemothens aktier op. Forventning omkring Wall Street havde set S&P 500 og Nasdaq lukke mere end 1 % højere.

Kryptomarkedet viste også små fremgange, hvor Bitcoin steg til over $26.500 i handler tidligt om morgenen torsdag. Handling fra BTC-tyre blev også replikeret på tværs af altcoin-markedet, da Ether-priserne steg til tæt på $1.700. Solana førte top 10 mønter med over 4,5% gevinster på 24 timer efter Solana Pay annoncerede integration med Shopify.

I mellemtiden byder Chancer på at nå $1,7 millioner rejst, da forsalgsprisen ser ud til at hoppe 9%.

Chancers bud på at revolutionere en industri

Chancer er en ny decentraliseret betting platform, der er klar til at blive lanceret i første kvartal af 2024, der introducerer en game-changer til betting og gambling branchen.

Som fremhævet i sin hvidbog, så forsøger Chancer at udnytte fordelene ved blockchain-teknologi for at tilbyde spillere et decentraliseret socialt væddemålsnetværk uden begrænsningerne fra centraliserede bookmakere. Brugere af den nye peer-to-peer betting platform vil være i stand til at oprette, dele og tjene på deres egne brugerdefinerede væddemål.

Økosystemet vil blive drevet af $CHANCER-tokenet, hvis nytte vil omfatte et belønningssystem og indsats for mere passiv indkomst for indehavere. Mange investorer ser på chancen for at købe $CHANCER til lave priser i forventning om dens sandsynlige trækkraft.

Forsalget, som er tilgængeligt her, har således oplevet stor interesse forud for tokens lancering på både decentraliserede og centraliserede børser.

Vil $CHANCER ramme $1 i 2024?

Forudsigelsesmarkedet forventes at vokse hurtigt i løbet af de næste par år. Estimaterne antager, at det globale sportsbetting marked vil vokse fra $83 milliarder til over $167 milliarder i 2030. Chancer vil sandsynligvis tegne sig for en stor del af denne markedsstørrelse givet den potentielle adoptionskurve for dens revolutionære blockchain-baserede bettingplatform.

Dette kan betyde efterspørgsel og mulig prisopdrift for $CHANCER. Som nævnt tidligere er tokens pris klar til at springe fra $0,011 i den nuværende forsalgsfase til $0,012 og til sidst til $0,021. Hvis makroforholdene stemmer overens med et tyremarked, kan prismål i 2024 omfatte $1.

Det er dog godt at bemærke markedernes uforudsigelighed, især den begyndende kryptoindustri.

Hvad vil sandsynligvis øge prisen på $CHANCER?

En optimistisk stemning på tværs af markederne for risikoaktive aktiver har set øgede indsatser for et bullish flip for Bitcoin og andre kryptovalutaer. Ifølge analytikere hos Pantera Capital er der flere potentielle positive katalysatorer for BTC-prisen.

Det inkluderer benchmark-kryptens næste halvering, der forventes den 20. april 2024, regulatorisk klarhed og potentiel gevinst for Ripple og den bredere kryptoindustri.

I sin ‘ A **positive** black swan’ artikel, der blev offentliggjort i onsdags, udtaler Pantera, at en gentagelse af historiske præstationer for Bitcoin, set forud for og efter halveringen af blokbelønningen, kunne se priserne nå op på $35.000 før halvering, før de skyder i vejret til $148 k midt i post-halvering pres på købssiden.

Godkendelse af BlackRocks spot-ETF og en mulig sejr for XRP mod SEC kan tilføje opadgående momentum, ikke kun for Bitcoin, men på tværs af kryptomarkedet. BTC raketerer til et nyt rekordhøjdepunkt og det bredere marked for digitale aktiver, der river højere op, kunne være det perfekte setup for $CHANCER i anden halvdel af 2024.

