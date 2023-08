EUR/USD-signal: bearish prognose, da en risiko-af-stemning hersker

Faldet i EUR/USD -kursen fortsatte i denne uge, da handlende ventede på udtalelser fra centralbankembedsmænd ved Jackson Hole-topmødet. Det faldt til et lavpunkt på 1,0772, det laveste niveau siden 13. juni i år.

Jackson Hole Summit forude

EUR/USD har været i et stærkt frasalg, da valutainvestorer fokuserede på udviklingen af det amerikanske dollarindeks (DXY) og amerikanske obligationer. Dollarindekset sprang til $104, da investorerne omfavnede en risiko-off-stemning.

Salg af amerikanske obligationer fortsatte, mens de 10-årige og 30-årige sprang til det højeste niveau i mere end et årti. Dette hop skubbede renten på realkredit til et 22-årigt højdepunkt, mens udeblivelsen af lån er steget.

De næste vigtige nyheder fra EUR til USD kommer fra USA, hvor økonomer og embedsmænd fra centralbanken mødes ved det årlige Jackson Hole-topmøde. Denne begivenhed vil blive ledet af Jerome Powell, chefen for Federal Reserve.

Analytikere mener, at Powell vil bevare en mildt høgagtig tone, mens han forpligter sig til at blive ved med at bekæmpe inflationen. Et sådant skridt vil pege på mindst én renteforhøjelse mere i september efterfulgt af en længere pause.

Det er værd at bemærke, at det næste FOMC-møde finder sted i den sidste uge af september. Inden da vil USA have offentliggjort det næste sæt job og inflationstal. Jeg tror, at disse data vil bestemme de næste handlinger fra Federal Reserve.

Håbet om endnu en renteforhøjelse vil blive bekræftet, hvis USA offentliggør stærke inflationstal i september.

EUR/USD teknisk analyse

Det daglige diagram viser, at EURUSD-parret har været i en stærk bearish trend. Den er nu flyttet til den nedre side af den stigende kanal. Den nederste side af denne kanal forbinder de laveste niveauer den 14. marts og den 1. juni.

Yderligere er parret faldet under de vigtige 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Den er også skredet under de tre linjer i alligatorindikatoren.

Derfor vil udsigterne for parret afhænge af, om bjørne vil være i stand til at flytte det under den nederste side af kanalen. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på 1,0623, det laveste niveau den 30. maj. I en note skrev analytikere hos UOB at :

“Vi forventede ikke, at EUR ville falde til 1,0803. Bemærk, at EUR forlængede sit fald i den tidlige asiatiske handel i dag. Prishandlingerne tyder på, at en pause på 1,0790 ikke vil være overraskende. Det næste niveau at fokusere på under 1,0790 er 1,0730. EUR-svagheden er intakt, så længe den forbliver under 1,0890.”

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.