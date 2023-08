Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS) steg 1,0 % i mandags efter at have afsløret planer om at overføre sin Personal Financial Management-forretning til Creative Planning.

Goldman Sachs for at genoprette fokus på ultra-rig kundekreds

Hvad den Kansas-baserede finansielle rådgiver betaler for sin PFM-enhed er stadig ukendt.

Goldman Sachs forventer, at transaktionen gennemføres i årets sidste kvartal. March Nachmann – dets globale chef for Asset & Wealth Management sagde i dag i en pressemeddelelse :

Vi vil fortsat støtte PFM og andre kreative rådgivere med adgang til vores investeringsløsninger gennem vores udvidede strategiske aftale.

Den nævnte aftale vil gøre det muligt for finanssektoren at genoprette fokus på sin kerne, ultra-rige klientel. Aktierne i Goldman Sachs Group Inc. er faldet omkring 13 % i forhold til deres hidtil højeste ved skrivning.

Goldman Sachs vil komme til at forbedre sin overskudsgrad

Daniel Fannon – en Jefferies-analytiker forventer, at dagens meddelelse vil hjælpe Goldman Sachs med at forbedre sin fortjenstmargen, der tilskrives dets aktiv- og formueforvaltningsvirksomhed.

Goldman Sachs kommer tættere på at blive den mere holdbare og profitable virksomhed, som det skitserede på investordagen.

Bankens overskudsgrad kom på lidt over 11% i dets seneste rapporterede kvartal. Bemærk, at Goldman Sachs har trimmet sin forbrugslånsportefølje og har overvejet også at aflaste sin fintech-enhed GreenSky.

Creating Planning har i øjeblikket en arbejdsstyrke på over 2.100 og aktiver til en værdi af hele $245 milliarder under forvaltning. Aftalen med Goldman Sachs vil hjælpe med at styrke dets navn som nationalt registreret investeringsrådgiver.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.