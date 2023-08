Amerikanske regionale banker er i fokus i dag, efter at FDIC har foreslået nye regler, der kræver, at de er bedre forberedt på deres potentielle kollaps.

FDIC bestyrelsesmedlem diskuterede foreslåede regler om CNBC

Copy link to section

For det første ønsker Federal Deposit Insurance Corporation, at banker med aktiver til en værdi af mere end 100 milliarder dollar udsteder tilstrækkelig langfristet gæld, der kan dække potentielle tab i tider med ekstrem stress.

Regulatoren vil også få mellemstore långivere til at skitsere detaljer om, hvordan de ville blive opløst sikkert og gnidningsløst i tilfælde af en fiasko. På CNBCs ” Squawk Box ” sagde et FDIC-bestyrelsesmedlem – Rohit Chopra i dag:

Washington Mutual, IndyMac og Silicon Valley Bank. Det er vigtigt, at vi lærer af disse erfaringer og forhindrer disse fejl og virkninger, de kan have på hele økonomien.

“IAT” – iShares US Regional Banks ETF er steget mere end 1,0 % ved skrivning.

Fremtrædende banker, som vil blive berørt af de nye regler

Copy link to section

Et par af de bemærkelsesværdige regionale banker, som den nye forordning vil gælde for, omfatter Citizens Financials, Fifth Third Bancorp og PNC Financial.

Disse finansielle servicevirksomheder vil have tre år efter de foreslåede regler er vedtaget til at komme i overensstemmelse med den nye standard i henhold til Federal Deposit Insurance Corporation. Dets bestyrelsesmedlem Rohit Chopra sagde også i dag:

Vi kan ikke være i en situation, hvor hovedgaden og små virksomheder og husholdninger bliver ofre for overdreven risikotagning og dårlig ledelse.

Bemærk, at Signature Bank og Silicon Valley Banks fiaskoer tidligere i år resulterede i et hit for en milliard af dollars til regeringens Deposit Insurance Fund.

Save