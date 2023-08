Nio Inc (NYSE: NIO) åbnede mere end 10% ned i tirsdags efter at have rapporteret sine økonomiske resultater for andet kvartal, hvilket betød svaghed.

Bemærkelsesværdige tal i Nio Q2 indtjeningsmeddelelse

Tabte 5,79 milliarder ¥ (789,9 millioner dollars) i forhold til 2,26 milliarder ¥ for året siden

Tab pr. aktie steg også betydeligt fra 1,68 ¥ til 3,70 ¥

Justeret tab udskrevet til 3,28 ¥ i henhold til indtjeningspressemeddelelsen

Den samlede omsætning faldt med næsten 15 % år-til-år til 8,77 mia

Konsensus var 2,96 ¥ et aktietab (adj) på 9,16 milliarder ¥ i omsætning

Nio leverede 23.520 køretøjer i andet kvartal – også et fald på 6,1 %. Men Jeff Kilburg – administrerende direktør for KKM Financial sagde på CNBC’s ” The Exchange “:

Jeg tror, at mange af de dårlige nyheder er prissat i Nio-aktier. Jeg ønsker at være en køber her fra et handelsperspektiv og også fra en længerevarende eksponering til det kinesiske el-marked.

Nio lager ned på trods af optimistisk vejledning

Alligevel udsendte EV-selskabet opmuntrende vejledning for fremtiden. Det forudser nu, at omsætningen vil falde mellem 18,90 milliarder yen og 19,52 milliarder yen.

Nio havde indbragt 13,00 milliarder ¥ i tredje kvartal sidste år. Ifølge KKM’s Jeff Kilburg:

Nio-aktien har støtte på 20-dages MA lige under $10. Men jeg tror, at hvis det kommer tilbage over sin 50-dages MA til $11,35, kan det gå tilbage til, hvor det var for et år siden – $16 til $18.

Det smarte elbilfirma ser omkring 56.000 leverancer i 3. kvartal, hvilket ville repræsentere en stigning på 77 % på årsbasis. Den leverede 20.462 elbiler i sidste måned – mere end dobbelt så meget som i juli 2022.

Nio fik et stort hit til marginerne i dette kvartal

Nio-aktien får et hit her til morgen, også fordi øget efterspørgsel efter brugte elektriske køretøjer med lavere margen skubbede dens bruttomargin ned til 1,0 % mod 13 % for et år siden. Kilburg tilføjede:

Det er en reaktion på lavere marginer på grund af Teslas prissænkning, men når du tænker på el-markedet, kommer 60% af det fra Kina. Så jeg tror, der er eksponering her, og du kan eje den direkte i Nio.

Nio tilskrev svagheden i sit nyligt afsluttede kvartal til lavere priser og faldende volumen. Dets salgsomkostninger faldt 3,0 % i 2. kvartal.

Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på EV-aktien.

